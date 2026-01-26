search
ΚΟΣΜΟΣ

26.01.2026 21:14

Δυτική Όχθη: Ισραηλινός πολίτης απείλησε με όπλο Ιταλούς καραμπινιέρους – Τους ανέκρινε και τους ανάγκασε να γονατίσουν

26.01.2026 21:14
west-bank-334

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας προκάλεσε περιστατικό που έλαβε χώρα κοντά στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου Ισραηλινός πολίτης, πιθανότατα έποικος, απείλησε με όπλο δύο Ιταλούς καραμπινιέρους και τους ανάγκασε να γονατίσουν. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Ιταλοί καραμπινιέροι είχαν μεταβεί στην περιοχή την Κυριακή, 25/1, για την προετοιμασία αποστολής των πρέσβεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Όχθη.

Κάποια στιγμή, εμφανίστηκε μπροστά τους ένας άνδρας, ο οποίος τους σταμάτησε και άρχισε να τους ανακρίνει υπό την απειλή όπλου, χωρίς να αποκαλύψει τα στοιχεία του

Σημειώνεται ότι οι δύο Ιταλοί στρατιωτικοί έφεραν διπλωματικά διαβατήρια, επέβαιναν σε όχημα με διπλωματικές πινακίδες, ενώ προσπάθησαν να περιορίσουν την ένταση.

Ωστόσο, ο φερόμενος ως έποικος τούς ζήτησε να μιλήσουν στο τηλέφωνο με τρίτο άτομο, το οποίο επίσης δεν αποκάλυψε τα στοιχεία του, και επέμεινε ότι έπρεπε να απομακρυνθούν διότι «βρίσκονταν σε στρατιωτική περιοχή» – γεγονός που ήταν αναληθές

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της ιταλικής κυβέρνησης, οι δύο άνδρες, πριν τους επιτραπεί να επιστρέψουν στο ιταλικό προξενείο, αναγκάστηκαν να γονατίσουν και να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων

Στο ιταλικό ΥΠΕΞ για εξηγήσεις ο Ισραηλινός πρέσβης στη Ρώμη

Μετά το περιστατικό, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ισραήλ στη Ρώμη, ενώ η ιταλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει σε διάβημα  με αντικείμενο τη συμπεριφορά του Ισραηλινού πολίτη. 

Η Ιταλία αναμένεται να ζητήσει από το Ισραήλ να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια των διπλωματών και στρατιωτικών της, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή.

