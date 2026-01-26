search
26.01.2026 21:58

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς σε ναυάγια σκαφών στη Μεσόγειο

26.01.2026 21:58
navagio_metanastes_new

Η τύχη εκατοντάδων ανθρώπων αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο, ύστερα από αναφορές για αρκετά ναυάγια σκαφών το τελευταίο δεκαήμερο στην περιοχή, εν μέσω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως γνωστοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Τρεις θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, ύστερα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους επιβαίνοντες σε σκάφος που είχε αναχωρήσει από τη Σφαξ της Τυνησίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΟΜ. Μεταξύ αυτών είναι δίδυμα κοριτσάκια, ηλικίας μόλις ενός έτους, τα οποία πέθαναν εξαιτίας υποθερμίας, ανέφερε η μητέρα τους – υπήκοος Γουϊνέας – η οποία επέζησε. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από την ίδια αιτία.

Ορισμένοι επιζήσαντες κατέθεσαν πως άλλο ένα σκάφος είχε αναχωρήσει σχεδόν ταυτόχρονα με το δικό τους, αλλά η τύχη του αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι βυθίστηκε.

Το τελευταίο δεκαήμερο, εν μέσω του κυκλώνα Χάρι, αρκετά σκάφη με μετανάστες εξαφανίστηκαν στη Μεσόγειο και οι άσχημες καιρικές συνθήκες δυσχέραναν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προσπαθεί να επαληθεύσει τη μαρτυρία άνδρα που διασώθηκε από εμπορικό πλοίο κοντά στη Μάλτα, για ναυάγιο σκάφους με περισσότερους από 50 επιβαίνοντες. Σε άλλο συμβάν, τουλάχιστον 51 άνθρωποι θεωρούνται νεκροί μετά το ναυάγιο σκάφους στα ανοικτά του Τομπρούκ στη Λιβύη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΟΜ.

«Η διακίνηση μεταναστών με μη αξιόπλοα και υπερφορτωμένα σκάφη συνιστά εγκληματική πράξη», υπογραμμίζει ο ΔΟΜ. «Η οργάνωση αναχωρήσεων την ώρα που μια σφοδρή καταιγίδα έπληττε την περιοχή, καθιστά αυτήν τη συμπεριφορά ακόμη πιο κατακριτέα, καθώς άνθρωποι στάλθηκαν συνειδητά στη θάλασσα υπό συνθήκες που ισοδυναμούσαν με σχεδόν βέβαιο θάνατο», συμπληρώνει.

Τη χρονιά που πέρασε, τουλάχιστον 1.340 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

presveia-ipa_0612_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της επιδείνωσης του καιρού

madel
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στη Μινεσότα: «Δεν μπορώ να στηρίξω τα αντίποινα κατά πολιτών της πολιτείας μας»

carolain_leavitt_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μισό βήμα πίσω από Τραμπ: Συμφωνεί να «εξετάσει» την απόσυρση ορισμένων πρακτόρων της ICE από τη Μινεσότα

navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς σε ναυάγια σκαφών στη Μεσόγειο

