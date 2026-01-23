search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 23:25
ΚΟΣΜΟΣ

23.01.2026 21:45

Ιταλία: Δίδυμα κοριτσάκια ενός έτους αγνοούνται στη Μεσόγειο μετά από ανατροπή πλοιαρίου 

23.01.2026 21:45
NAVAGIO

Δίδυμα κοριτσάκια, ηλικίας ενός έτους, χάθηκαν στη θάλασσα, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν μαζί με πολλούς άλλους μετανάστες έπεσε σε θύελλα, ενώ προσπαθούσε να φτάσει από την Τυνησία στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, ανέφερε σήμερα η οργάνωση Save the Children.

Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, 22/1. Ωστόσο, ένας εκ των διασωθέντων πέθανε αφότου αποβιβάστηκε στο ιταλικό νησί.

Οι επιζώντες, μεταξύ των οποίων είναι 22 ασυνόδευτοι ανήλικοι και δύο παιδιά, «αντιμετώπισαν εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, που επιδεινώθηκαν από το πέρασμα της θύελλας Χάρι», σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, η οποία παρέχει βοήθεια στους διασωθέντες. 

Οι μετανάστες αφηγήθηκαν ότι αναχώρησαν από την Τυνησία και βίωσαν θαλασσοταραχή επί τουλάχιστον τρεις ημέρες. Η σωματική και ψυχολογική κατάστασή τους είναι «σοβαρή», ανέφερε η Save the Children.

Περισσότεροι από 33.300 νεκροί ή αγνοούμενοι στη θάλασσα από το 2024

Η κεντρική Μεσόγειος θεωρείται η πιο επικίνδυνη θαλάσσια οδός του κόσμου για τους μετανάστες από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. 

«Λόγω έλλειψης ασφαλών (θαλάσσιων) οδών, εκείνοι που αναζητούν ένα μέλλον στην Ευρώπη διαπλέοντας τη Μεσόγειο εξακολουθούν να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, σε επικίνδυνα, συχνά θανατηφόρα ταξίδια, όπως δείχνουν οι περισσότεροι από 33.300 νεκροί ή αγνοούμενοι στη θάλασσα από το 2024», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Save the Children, κάνοντας για άλλη μια φορά έκκληση «να ανοίξουν τακτικοί και ασφαλείς δρόμοι προς την Ευρώπη» και να εφαρμοστεί ένα «συντονισμένο σύστημα έρευνας και διάσωσης» στη Μεσόγειο.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζωών, μεταξύ των οποίων και παιδιών, που συνεχίζεται εδώ και χρόνια», είπε η Τζόρτζια Ντ’Ερίκο, διευθύντρια διεθνών σχέσεων της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.

