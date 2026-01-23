Reuters: Τα πέντε βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο του Νταβός

Παγκόσμιοι ηγέτες και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων αποχώρησαν από το Νταβός μετά από μια γεμάτη εξελίξεις ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η οποία κυριαρχήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρακτορείο Reuters αναλύει τους πέντε άξονες που τέθηκαν προς συζήτηση και παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα από τη φετινή σύνοδο.

Γεωπολιτική

Η Ευρώπη έμαθε την αξία του να αντιστέκεται στον Τραμπ. Η αξίωσή του για τη Γροιλανδία ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές της σε ό,τι αφορά στην εδαφική κυριαρχία, και η ευρωπαϊκή αντίσταση –που ενδεχομένως ενισχύθηκε και από την πτώση στις χρηματοπιστωτικές αγορές– θεωρήθηκε ένας από τους λόγους που ο Τραμπ υποχώρησε.

Ωστόσο, η εμπιστοσύνη της Ευρώπης στη διατλαντική σχέση με την Ουάσινγκτον έχει κλονιστεί σοβαρά, και οι ηγέτες της εξετάζουν τρόπους να αντιδρούν ταχύτερα όταν προκύψει η επόμενη κρίση.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες και επιχειρηματικά στελέχη χαρακτήρισαν την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ προσβλητική και αγενή, παρότι κάποιοι αναγνώρισαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε και εύλογα ζητήματα.

Η Ουκρανία αρχικά επισκιάστηκε στο Νταβός, όμως όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τη Γροιλανδία, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πέταξε εκεί για συνομιλίες.

Την ίδια ώρα, μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία φαντάζει ακόμη μακρινή, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία μιλούν για πρόοδο, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Σε μια ακόμη ένδειξη της επιρροής της κυβέρνησης Τραμπ στην ατζέντα, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, έφτασε στο Νταβός την Τρίτη για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τον πρώτο Ρώσο αξιωματούχο που επισκέπτεται το Νταβός από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Μακροοικονομία και αγορές

Οι απειλές των ΗΠΑ, παραμονές της συνόδου, για επιβολή δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους επειδή αντιστάθηκαν στη φιλοδοξία του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, όξυναν τις εμπορικές εντάσεις και ενίσχυσαν τις ανησυχίες ορισμένων διευθυνόντων συμβούλων, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στις ΗΠΑ.

Ο ελιγμός του Τραμπ έδωσε νέα ώθηση στα επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν ότι χώρες και εταιρίες πρέπει να διαφοροποιήσουν το εμπόριό τους μακριά από μια ολοένα και πιο προστατευτική Αμερική, και να ενισχύσουν τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Οι τράπεζες και η χρηματοπιστωτική βιομηχανία αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τις πολιτικές των ΗΠΑ, την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες blockchain, με κάποιους να πειραματίζονται και άλλους να παραμένουν επιφυλακτικοί.

Παράλληλα, τους επενδυτές επηρεάζουν ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και πιθανές «φούσκες» στην αγορά AI και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο τεχνολογικός κλάδος έδωσε δυναμικό «παρών» στο Νταβός, με σπάνιες εμφανίσεις από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Έλον Μασκ, και τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η startup τεχνητής νοημοσύνης Anthropic νοίκιασε χώρο στο κεντρικό δρόμο του Νταβός για όλη την εβδομάδα, με στόχο την αύξηση των εταιρικών της πωλήσεων, ενώ η ανησυχία για υπερτιμημένες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης έχει μειωθεί σε σχέση με το 2025.

Η AI θα χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για απολύσεις, όχι απαραίτητα ως η πραγματική αιτία, ανέφεραν δύο επιχειρηματικοί ηγέτες στο Reuters. Παράλληλα, συνδικαλιστές φοβούνται ότι η AI θα καταστρέψει θέσεις εργασίας και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες ανισότητες, με ορισμένους να ζητούν ρύθμιση και προγράμματα κατάρτισης.

Ενέργεια

Οι πετρελαϊκές εταιρίες επέστρεψαν δυναμικά στο Νταβός μετά από έναν χρόνο της προεδρίας Τραμπ, ο οποίος διέταξε παύση στα αιολικά πάρκα και κάλεσε τις αμερικανικές εταιρίες να αντλήσουν περισσότερο πετρέλαιο εντός και εκτός ΗΠΑ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε σε πάνελ ότι η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου πρέπει να υπερδιπλασιαστεί για να καλυφθεί η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση, αμφισβητώντας την ευρέως διαδεδομένη άποψη αναλυτών ότι η ζήτηση ενδέχεται να κορυφωθεί μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Τραμπ όσον αφορά στη στάση του απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Έλον Μασκ είπε ότι η ηλιακή ενέργεια στις ΗΠΑ θα μπορούσε να καλύψει όλη την ηλεκτρική ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων της Big Tech. Ωστόσο, οι υψηλοί δασμοί εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής, πρόσθεσε ο ίδιος.

Άμυνα

Ο κόσμος, τέλος, φαίνεται πως ανακουφίστηκε όταν ο Τραμπ μίλησε για απουσία στρατιωτικής λύσης στις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία.

Ωστόσο, η προσδοκία για αύξηση των δαπανών σε αμυντικά έργα και προσλήψεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ παραμένει υψηλή.

Ο Τραμπ μίλησε, επίσης, για ένα μυστικό ηχητικό όπλο, το οποίο, όπως είπε, χρησιμοποιήθηκε κατά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

