search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 20:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 19:31

Στη δημοσιότητα βίντεο από το γαλλικό ρεσάλτο σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

23.01.2026 19:31
galloi-resalto-tanker

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από το ρεσάλτο των δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας στο ρωσικό πετρελαιοφόρο «Grinch», που έπλεε σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη, 22/1, στη Δυτική Μεσόγειο, κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, και έγινε γνωστό με ανάρτηση του Γάλλου προέδρου. 

«Δεν θα ανεχτούμε καμία παραβίαση. Σήμερα το πρωί, το Γαλλικό Ναυτικό επιβιβάστηκε σε ένα πετρελαιοφόρο που προερχόταν από τη Ρωσία, το οποίο υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και φέρεται να έφερε ψευδή σημαία. Η επιχείρηση διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου, με την υποστήριξη αρκετών συμμάχων μας», έγραψε στο Χ ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα που έγινε για το δεξαμενόπλοιο «επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της σημαίας».

Διαβάστε επίσης:

Πολυτελές ρολόι αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων έχει ζωολογικό κήπο αλλά και… το άγαλμα Ινδού κροίσου σε μικρογραφία

«Έκανε ο Τραμπ ξανά μεγάλο το Νταβός;»

Φινλανδία: 80χρονος ζούσε επί 20 χρόνια σαν αγρίμι σε υπόγειο χωρίς παράθυρα και μπάνιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
minesota ICE
ΚΟΣΜΟΣ

Με γενική απεργία και διαδηλώσεις απαντά η Μινεσότα στην τυφλή βία της ICE

samaras 6654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για Σήφη Βαλυράκη: «Ήταν δημοκράτης και πατριώτης – Και ο πατριωτισμός ενώνει»

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ βροχόπτωσης σε 9 σταθμούς του Meteo στην Αττική κατά την πρόσφατη κακοκαιρία

viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία παραδέχθηκε πως νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

jacob elordi 88- new
LIFESTYLE

Τζέικομπ Ελόρντι: Μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ ανέβηκαν οι μετοχές του – Δεύτερο φαβορί για τον νέο Τζέιμς Μποντ  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 20:03
minesota ICE
ΚΟΣΜΟΣ

Με γενική απεργία και διαδηλώσεις απαντά η Μινεσότα στην τυφλή βία της ICE

samaras 6654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για Σήφη Βαλυράκη: «Ήταν δημοκράτης και πατριώτης – Και ο πατριωτισμός ενώνει»

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ βροχόπτωσης σε 9 σταθμούς του Meteo στην Αττική κατά την πρόσφατη κακοκαιρία

1 / 3