Στη δημοσιότητα βίντεο από το γαλλικό ρεσάλτο σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από το ρεσάλτο των δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας στο ρωσικό πετρελαιοφόρο «Grinch», που έπλεε σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη, 22/1, στη Δυτική Μεσόγειο, κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, και έγινε γνωστό με ανάρτηση του Γάλλου προέδρου.

New footage published by the French Navy from yesterday’s interception, boarding, and seizure of the stateless sanctioned crude oil tanker, M/T GRINCH – part of Russia’s Shadow Fleet – in the Western Mediterranean near the Strait of Gibraltar between Spain and Morocco. pic.twitter.com/hCL7U0csuR — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2026

«Δεν θα ανεχτούμε καμία παραβίαση. Σήμερα το πρωί, το Γαλλικό Ναυτικό επιβιβάστηκε σε ένα πετρελαιοφόρο που προερχόταν από τη Ρωσία, το οποίο υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και φέρεται να έφερε ψευδή σημαία. Η επιχείρηση διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου, με την υποστήριξη αρκετών συμμάχων μας», έγραψε στο Χ ο Εμανουέλ Μακρόν.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα που έγινε για το δεξαμενόπλοιο «επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της σημαίας».

