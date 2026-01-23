Στη δημοσιότητα βίντεο από το γαλλικό ρεσάλτο σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από το ρεσάλτο των δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας στο ρωσικό πετρελαιοφόρο «Grinch», που έπλεε σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο.
Το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη, 22/1, στη Δυτική Μεσόγειο, κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου, και έγινε γνωστό με ανάρτηση του Γάλλου προέδρου.
«Δεν θα ανεχτούμε καμία παραβίαση. Σήμερα το πρωί, το Γαλλικό Ναυτικό επιβιβάστηκε σε ένα πετρελαιοφόρο που προερχόταν από τη Ρωσία, το οποίο υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και φέρεται να έφερε ψευδή σημαία. Η επιχείρηση διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου, με την υποστήριξη αρκετών συμμάχων μας», έγραψε στο Χ ο Εμανουέλ Μακρόν.
Σε συνέχεια των παραπάνω, οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα που έγινε για το δεξαμενόπλοιο «επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της σημαίας».
