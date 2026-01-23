search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 19:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 18:42

Φινλανδία: 80χρονος ζούσε επί 20 χρόνια σαν αγρίμι σε υπόγειο χωρίς παράθυρα και μπάνιο

23.01.2026 18:42
police-car-lights

Ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε «σε κακή κατάσταση υγείας» στο υπόγειο ενός σπιτιού χωρίς παράθυρα και χωρίς τουαλέτα στο Ελσίνκι, όπου ζούσε για τουλάχιστον 20 χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, σημειώνοντας πως ξεκίνησε έρευνα με την υποψία της εκμετάλλευσης της αδυναμίας του άνδρα να αυτοεξυπηρετείται.

Δύο άνδρες και μια γυναίκα, όλοι κοντά στην ηλικία των 60 ετών, συνελήφθησαν και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, δήλωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι δύο ύποπτοι και ο ηλικιωμένος άνδρας γνωρίζονταν αλλά δεν ήταν συγγενείς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η τελευταία ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν άλλα άτομα που ζούσαν στο ίδιο σπίτι ήταν ένοχα για «εμπορία ανθρώπων, εκμεταλλευόμενα την κατάσταση εξάρτησης που βρισκόταν ο άνδρας και υποβάλλοντάς τον σε εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης, πιθανώς για οικονομικό όφελος.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια έρευνας τη Δευτέρα στο σπίτι, που βρίσκεται σε βόρεια συνοικία της πρωτεύουσας.

Η κατάσταση της υγείας του χρειαζόταν «άμεση βοήθεια».

Το υπόγειο όπου ζούσε ήταν «ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα, χωρίς πρόσβαση σε μπάνιο ή τουαλέτα, ή τη δυνατότητα προετοιμασίας φαγητού», πρόσθεσε η αστυνομία.

«Ζούσε σε αυτές τις συνθήκες για τουλάχιστον 20 χρόνια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής επιθεωρητής Γιάρι Κορκαλάινεν, ο οποίος ηγείται της έρευνας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «ασυνήθιστη υπόθεση».

Με την πάροδο του χρόνου, «η υγεία αυτού του ανθρώπου επιδεινωνόταν», δήλωσε. Η περίθαλψη του 80χρονου ανατέθηκε στις «αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με τον επιθεωρητή της αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Επιστήμονες αποκαλύπτουν το βρώμικο μυστικό για τα δημόσια λουτρά της Πομπηίας

«Λίστα επιθυμιών» για τους κυβερνοεγκληματίες – Διέρρευσαν 149 εκατ. κωδικοί πρόσβασης

Απίστευτο: Ζητούν από πιλότο που έσωσε 167 ανθρώπους με αναγκαστική προσγείωση να πληρώσει για τις ζημιές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία παραδέχθηκε πως νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

jacob elordi 88- new
LIFESTYLE

Τζέικομπ Ελόρντι: Μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ ανέβηκαν οι μετοχές του – Δεύτερο φαβορί για τον νέο Τζέιμς Μποντ  

papastavrou desfa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Ο ΔΕΣΦΑ επιτρέπει στην Ελλάδα να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο

galloi-resalto-tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Στη δημοσιότητα βίντεο από το γαλλικό ρεσάλτο σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

polo-3456
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Εκτός τελικού η Ελλάδα ηττήθηκε 15-12 από την Ουγγαρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 19:47
viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην δημοτικός σύμβουλος στη Βρετανία παραδέχθηκε πως νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

jacob elordi 88- new
LIFESTYLE

Τζέικομπ Ελόρντι: Μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ ανέβηκαν οι μετοχές του – Δεύτερο φαβορί για τον νέο Τζέιμς Μποντ  

papastavrou desfa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Ο ΔΕΣΦΑ επιτρέπει στην Ελλάδα να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο

1 / 3