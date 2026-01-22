Γαλλικό ρεσάλτο σε ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μεσόγειο – Αντίδραση από τη Μόσχα

Το Γαλλικό Ναυτικό κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο που φέρεται να κατευθύνεται από τη Ρωσία σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

«Σήμερα το πρωί, το Γαλλικό Ναυτικό επιβιβάστηκε σε ένα πετρελαιοφόρο που προερχόταν από τη Ρωσία, το οποίο υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι έφερε ψευδή σημαία. Η επιχείρηση διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα της Μεσογείου, με την υποστήριξη αρκετών συμμάχων μας», έγραψε.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Το όνομα του δεξαμενόπλοιου δεν αποκαλύφθηκε, ούτε υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το εάν μπορεί να υπάρχουν Ρώσοι πολίτες που επέβαιναν στο πλοίο. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε μόνο ότι η κίνηση αυτή έγινε σε αυστηρή συμμόρφωση με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα. «Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων», έγραψε ο Μακρόν.

Αντίδραση από τη Μόσχα

Οι γαλλικές αρχές δεν ενημέρωσαν την Ρωσική Πρεσβεία στο Παρίσι για την κράτηση του δεξαμενόπλοιου καθ’ οδόν από το Μούρμανσκ, αναφέρουν διπλωμάτες ενώ επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν στο πλήρωμα υπάρχουν ρώσοι πολίτες.

«Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Ρωσική Πρεσβεία για την κράτηση του δεξαμενόπλοιου ή για το πλήρωμά του. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με διπλωμάτες από το Γενικό Προξενείο στη Μασσαλία για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν Ρώσοι πολίτες μεταξύ των μελών του πληρώματος, ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε την απαραίτητη βοήθεια», ανέφερε η διπλωματική αποστολή.

Σύμφωνα με την Ναυτική Περιφέρεια της Μεσογείου, μια επιθεώρηση του Grinch αποκάλυψε μια ασυμφωνία στα στοιχεία νηολόγησής του σχετικά με την εθνικότητά του. Κατά συνέπεια, συνοδεύτηκε στο αγκυροβόλιο και η εισαγγελία της Μασσαλίας ξεκίνησε έρευνα.

Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την αναχαίτιση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την αναχαίτιση ρωσικού δεξαμενοπλοίου που πραγματοποίησε σήμερα στη Μεσόγειο το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, λέγοντας ότι η δράση αυτή είναι «ακριβώς το είδος της λύσης που απαιτείται» για να σταματήσει η Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο από τα έσοδα που έχει από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Thank you, France! Thank you, @EmmanuelMacron! This is exactly the kind of resolve needed to ensure that Russian oil no longer finances Russia’s war. Russian tankers operating near European shores must be stopped. Sanctions against the entire infrastructure of the shadow fleet… https://t.co/6t0DbJ9xS1 January 22, 2026

«Τα πλοία πρέπει να κατάσχονται. Δεν θα ήταν λοιπόν δίκαιο να κατασχεθεί και να πωληθεί το πετρέλαιο που μεταφέρουν αυτά τα δεξαμενόπλοια;» έγραψε διερωτώμενος ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.

