«Έκανε ο Τραμπ ξανά μεγάλο το Νταβός;»

Είναι η ερώτηση που απευθύνει το Γαλλικό Πρακτορείο, κάνοντας μία παράφραση του προεκλογικού συνθήματος του Τραμπ «Make America Great Again» – MAGA (Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά).

Όπως σημειώνει το AFP, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκλεψε την παράσταση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και φαίνεται να έστρεψε τα μάτια όλου του πλανήτη στην ετήσια συνάντηση της παγκόσμιας ελίτ, σε μία εποχή που φάνταζε ως ένα αποκομμένο από την πραγματικότητα φόρουμ.

«Ο Τραμπ έφτασε στην πόλη με μια γεωπολιτική καταιγίδα να κρέμεται πάνω από το γραφικό χιονοδρομικό θέρετρο, όπου πίεσε για την απόκτηση της Γροιλανδίας», αναφέρει το δημοσίευμα, υπογραμμίζοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να κάνει εκ νέου το φόρουμ σημαντικό, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν τεράστιες ουρές για να τον ακούσουν να εκφωνεί μία ομιλία που προκάλεσε αναστεναγμούς και νευρικά γέλια, καθώς χλεύαζε τους συμμάχους, αλλά και επαίνεσε τους «λαμπρούς» VIP που βρίσκονταν στην αίθουσα, αποκλείοντας στο τέλος τη χρήση βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας.

«Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι έκαναν ουρά για να ακούσουν τον πρόεδρο Τραμπ, όπως δεν έκαναν ουρά για να ακούσουν κανέναν άλλο ομιλητή. Κανείς δεν έχει τέτοιο ενδιαφέρον», δήλωσε ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρινκέβιτς στο AFP.

«Νομίζω ότι, σε κάποιο βαθμό, το Νταβός επέστρεψε σε αυτό που έπρεπε να είναι. Να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις, να διαφωνήσουμε, να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε, να χτίσουμε γέφυρες αντί να τις καταστρέφουμε», πρόσθεσε.

Πώς το Νταβός έγινε το επίκεντρο της διπλωματίας

Το Νταβός έγινε ξανά θέρετρο έντονης διπλωματίας, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του Τραμπ για ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, μετά από συνομιλίες με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς είχαν περάσει χρόνια από τότε που το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο ιδρύθηκε το 1971, βρισκόταν στο επίκεντρο ενός τόσο σημαντικού πολιτικού γεγονότος.

Μεταξύ των προηγούμενων σημαντικών στιγμών του φόρουμ περιλαμβάνονται η συνάντηση του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Τουργκούτ Οζάλ το 1988 σε μία προσπάθεια εξομάλυνσης των εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το 1988 και οι συνομιλίες μεταξύ του Νέλσον Μαντέλα και του προέδρου της Νότιας Αφρικής της εποχής του απαρτχάιντ, Φρεντερίκ Ντε Κλερκ το 1992.

«Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ υποστηρίζει μία αποτυχημένη πολιτική- Τελείωσε το δόγμα της παγκοσμιοποίησης»

Ωστόσο, η προσοχή που προσέδωσε στο Νταβός ο Τραμπ δεν αφορούσε μόνο τη διπλωματία και τη σύναψη συμφωνιών. Αφορούσε επίσης την αντιπαράθεση.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέφθασε στο ελβετικό θέρετρο για να προωθήσει την ατζέντα «America First» (Πρώτα η Αμερική) – την αντίθεση του δόγματος υπέρ της παγκοσμιοποίησης, που πρεσβεύει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

«Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια πολύ σαφή δήλωση: η παγκοσμιοποίηση έχει αποτύχει στη Δύση και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης σε πάνελ.

«Είναι μια αποτυχημένη πολιτική. Είναι αυτό που υποστηρίζει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ», πρόσθεσε ο Λούτνικ.

Η φετινή συνάντηση έρχεται επίσης σε μια καμπή για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μετά την παραίτηση του ιδρυτή του, Κλάους Σβαμπ, από τη θέση του προέδρου του φόρουμ, εν μέσω κατηγοριών για παρατυπίες, για τις οποίες αθωώθηκε αργότερα μετά από εσωτερική έρευνα.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού επενδυτικού κολοσσού BlackRock, Λάρι Φινκ, που ανέλαβε ως προσωρινός πρόεδρος, αναγνώρισε στην εναρκτήρια ομιλία του στο φόρουμ την κριτική που έχει δεχτεί το φόρουμ.

«Είναι επίσης προφανές ότι ο κόσμος μας εμπιστεύεται πλέον πολύ λιγότερο για να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Αν το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θέλει να είναι χρήσιμο στο μέλλον, πρέπει να ανακτήσει αυτή την εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Φινκ.

Μάλιστα πρότεινε την ιδέα να φιλοξενηθούν οι συναντήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σε «μέρη όπου πραγματικά χτίζεται ο σύγχρονος κόσμος», όπως το Ντιτρόιτ ή το Δουβλίνο.

Στο Νταβός δικτυώνονται οι πλούσιοι και ισχυροί – Δεν τους επηρεάζουν τα γεωπολιτικά παιχνίδια

Ωστόσο, το φόρουμ του Νταβός εξακολουθεί να είναι ένας χώρος όπου οι πλούσιοι και οι ισχυροί έρχονται κατά κύριο λόγο για να δικτυωθούν και να κάνουν επιχειρήσεις.

Ο Μαρκ Mπένιοφ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογίας Salesforce, ένιωθε σαν να βρίσκεται στο στοιχείο του καθώς χαιρετούσε ομολόγους του και ανθρώπους «κολοσσούς» του επιχειρηματικού κόσμου στους διαδρόμους του συνεδριακού κέντρου.

«Νομίζω ότι για τους διευθύνοντες συμβούλους, η βασική λειτουργία της επιχείρησής τους, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, η μεταμόρφωση σε αυτόν τον νέο κόσμο, είναι το νούμερο ένα», δήλωσε ο Μπένιοφ στο AFP μετά από συνομιλία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της PepsiCo, Ραμόν Λαγκουάρτα.

«Προφανώς, υπάρχει μια γεωπολιτική κατάσταση, αλλά νομίζω ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, αυτό δεν τους επηρεάζει», είπε.

Ο Μπένοφ ήταν μεταξύ των κορυφαίων CEO, όπως ο Τιμ Κουκ της Apple και ο Γένσεν Χουάνγκ της Nvidia, που προσκλήθηκαν να συναντήσουν τον Τραμπ στο Νταβός.

«Οι άνθρωποι που έχουν σημασία είναι εδώ και οι σημαντικές συζητήσεις γίνονται εδώ», δήλωσε ακόμα ο Μπένιοφ.

Το Νταβός «ποτέ δεν ήταν πιο σχετικό», πρόσθεσε με νόημα.

