ΚΟΣΜΟΣ

23.01.2026 19:08

Πολυτελές ρολόι αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων έχει ζωολογικό κήπο αλλά και… το άγαλμα Ινδού κροίσου σε μικρογραφία

23.01.2026 19:08
roloi

Ένα νέο πολυτελές ρολόι με θέμα έναν ιδιωτικό ζωολογικό κήπο που διαχειρίζεται η οικογένεια του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, Μουκές Αμπάνι, αποκαλύφθηκε στην Ινδία – με ένα χειροποίητο αγαλματίδιο του μικρότερου γιου του μεγιστάνα, Ανάντ, στο κέντρο.

Σχεδιασμένο από την εταιρεία πολυτελών ρολογιών Jacob & Co, το διακοσμημένο με κοσμήματα ρολόι έχει φιγούρες ενός λιονταριού και μιας τίγρης της Βεγγάλης τοποθετημένες γύρω από τη φιγούρα του Ανάντ που κάθεται σε μια καρέκλα.

Ενώ η ωρολογοποιία δεν έχει αποκαλύψει την τιμή, η εταιρεία Watchopea εκτιμά την αξία του στα 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το κέντρο – που χαρακτηρίζεται ως ιδιωτικό κέντρο διάσωσης και αποκατάστασης άγριας ζωής – φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 είδη, συμπεριλαμβανομένων λιονταριών, ελεφάντων και τίγρεων, και εκτείνεται σε 3.500 στρέμματα.

Ο ζωολογικός κήπος, ο οποίος ανήκει στον Ανάντ και δεν είναι ανοιχτός στο κοινό, έγινε πρωτοσέλιδο πέρυσι μετά από καταγγελίες για παράνομη απόκτηση και κακομεταχείριση ζώων, αλλά μια ομάδα που διορίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο αργότερα δεν βρήκε στοιχεία για αδίκημα.

Βρίσκεται στο Τζαμναγκάρ, στη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ, όχι μακριά από το διυλιστήριο πετρελαίου του Μουκές Αμπάνι – το οποίο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Ο ζωολογικός κήπος Βαντάρα εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Ήταν επίσης ένας από τους χώρους για τις πολυτελείς προγαμιαίες εκδηλώσεις του Ανάντ Αμπάνι το 2024, οι οποίες έγιναν παγκόσμια πρωτοσέλιδα.

Στον γάμο και σε άλλες εκδηλώσεις παρευρέθηκαν όλα τα κορυφαία αστέρια του Μπόλιγουντ της Ινδίας και παγκόσμιες διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Ριάνα.

Παρόντες ήταν επίσης ηγέτες επιχειρήσεων όπως ο Μπιλ Γκέιτς και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, οι πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και Μπόρις Τζόνσον, καθώς και η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ, Ιβάνκα Τραμπ, με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

Στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αποκάλυψη του ρολογιού, η Jacob & Co ανέφερε ότι το νέο πολυτελές ρολόι τους ήταν «ένας φόρος τιμής στην Vantara» και το αγαλματίδιο του Ανάντ στο κέντρο του καντράν «συμβόλιζε τη διαχείριση και την ευθύνη».

Ανέφερε ότι το ρολόι ήταν φτιαγμένο από 397 πολύτιμους λίθους, όπως διαμάντια, πράσινα ζαφείρια, γρανάτες και άλλα πετράδια.

Ένα στέλεχος που σχετίζεται με τον συνεργάτη λιανικής πώλησης της μάρκας στην Ινδία, την Ethos Watches, δήλωσε στο BBC ότι η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει την τιμή του ρολογιού. Είπε επίσης ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στα καταστήματα.

