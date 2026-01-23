Το Ντονέτσκ σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις και υποσχέσεις για 800 δισ. – Η προσφορά του Τραμπ και το δίλημμα του Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρόταση που – σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ – θα έθετε τέλος στον πόλεμο. Η πρόταση προβλέπει παραχώρηση εδαφικού ελέγχου στο Ντονμπάς, με αντάλλαγμα πακέτο χρηματοδότησης ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας και δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, η παραχώρηση του τμήματος του Ντονμπάς που δεν έχει κατακτήσει η Μόσχα είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στη χώρα του.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, έχουν ξεκινήσει στο Άμπου Ντάμπι, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να έρχεται αντιμέτωπος με ένα δραματικό δίλημμα: να αποδεχτεί την προσφορά του Ντόναλντ Τραμπ, με τον κίνδυνο οι υποσχέσεις του να αποδειχθούν κενές και να οδηγήσουν σε καταστροφή, ή να συνεχίσει έναν πόλεμο που έχει κοστίσει πάνω από εκατό χιλιάδες νεκρούς και απάνθρωπες συνθήκες για εκατομμύρια Ουκρανους.

Ότι κάτι συμβαίνει είναι ήδη σαφές από τις συναντήσεις. Χθες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Ζελένσκι ήταν σε συνομιλία για μια ώρα με τον Τραμπ. Κανείς από τους δύο δεν βγήκε με σκυθρωπό πρόσωπο. Δεν έπεσαν υπογραφές, αλλά δεν υπήρξε ρήξη και ο Ζελένσκι έδειξε ανοιχτός: «Η ομάδα μας συνεργάζεται καθημερινά με την ομάδα του Τραμπ. Δεν είναι εύκολο, αλλά τα έγγραφα είναι σχεδόν έτοιμα για την επίτευξη ειρήνης. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, που είναι πάντα πολύ δύσκολη, αλλά σήμερα ήταν μια θετική μέρα».

Επίσης στο Νταβός, την Τρίτη, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ είχαν συναντήσει τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, τον διαπραγματευτή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Χθες το πρωί οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ βρισκόταν στο Νταβός, το βράδυ έφτασαν στο Κρεμλίνο για συνομιλίες με τον Πούτιν και τον ίδιο τον Ντμίτριεφ. Ο Γουίτκοφ είπε ότι δεν θα έμεναν για τη νύχτα στη Μόσχα, επειδή έπρεπε να φτάσουν στο Αμπού Ντάμπι εν όψει των πρώτων διαπραγματεύσεων από το 2022 που έφεραν Ρώσους και Ουκρανούς στο ίδιο κτίριο: την αντιπροσωπεία του Κιέβου με επικεφαλής τον επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Kyrylo Budanov, και τη ρωσική με επικεφαλής τον Dmitriev και τον επικεφαλής της στρατιωτικής μυστικής υπηρεσίας Igor Kostyukov.

Στις τσάντες τους, οι διαπραγματευτές φέρουν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά έγγραφα που, θεωρητικά, θα πρέπει να συνιστούν τη συμφωνία ειρήνης. Το πρώτο είναι ένα κείμενο «που καλύπτει ολόκληρο το πακέτο», όπως δηλώνει στον Corriere ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς. Ακολουθούν τα τρία βασικλες ενότητες. Η πιο επικίνδυνη για τον Ζελένσκι, προβλέπει ουσιαστικά την παραχώρηση στη Ρωσία του τμήματος του Ντονμπάς – το τμήμα του Ντονέτσκ που είναι ακόμα ελεύθερο – το οποίο διεκδικεί ο Πούτιν. Ο Κροάτης πρωθυπουργός Πλένκοβιτς εξηγεί ότι, σε κάθε περίπτωση, «είναι σημαντικό το έδαφος να μην παραχωρηθεί de jure», διότι «πρέπει να αφήσουμε χώρο και χρόνο για να επανεξετάσουμε ό,τι είναι διαπραγματεύσιμο» (δηλαδή ένα παράθυρο για την επιστροφή του εδάφους όταν ο Πούτιν δεν θα είναι πια στην εξουσία).

Αυτή η παραχώρηση, για τον Ζελένσκι, μπορεί να είναι μοιραία. Η κοινή γνώμη στην Ουκρανία είναι αντίθετη και, παραχωρώντας τα οχυρά του Ντονέτσκ, θα άφηνε εκτεθειμένη την πλευρά της σε νέες ρωσικές προωθήσεις σε μια απέραντη πεδιάδα προς το Δνείπερο και από εκεί προς την Οδησσό. Αυτό θα σήμαινε το τέλος της ανεξάρτητης Ουκρανίας, επειδή η χώρα θα έχανε την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα και θα χρειαζόταν τη ρωσική συγκατάθεση για να εξάγει. Οι ΗΠΑ προσφέρουν δύο παραχωρήσεις για να τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τον τεράστιο κίνδυνο.

Ένα έγγραφο απαριθμεί τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου με το οποίο οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής του μεγάλου επενδυτικού ταμείου BlackRock, Λάρι Φινκ. Ένα ακόμη έγγραφο θα παρέχει στην Κίεβο αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας, σε υποστήριξη των Ευρωπαίων που θα στείλουν άνδρες στο έδαφος. Ο Ζελένσκι θα πρέπει να παραχωρήσει έδαφος σε αντάλλαγμα για χρήματα και δυτικές εγγυήσεις άμυνας.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε χθες: «Είμαι αισιόδοξος, έχουμε μόνο ένα ανοιχτό ζήτημα (το Ντόνετσκ, σ.σ.), αλλά έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο. Ο Ζελένσκι είναι διαθέσιμος». Ωστόσο, οι συμφωνίες δεν έχουν κλείσει. Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ ενημέρωσε ότι υπάρχει επίσης ένα έγγραφο σχετικό τη «σειρά των βημάτων»: η Ουκρανία θα πρέπει πρώτα να παραχωρήσει το Ντόνετσκ. Ωστόσο, το σχέδιο ανασυγκρότησης ύψους 800 δισεκατομμυρίων είναι προς το παρόν μόνο στα χαρτιά, καθώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Ούτε είναι σαφές αν ο Πούτιν θα αποδεχτεί εγγυήσεις ασφάλειας που προβλέπουν την παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Χθες, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Radoslaw Sikorski απευθύνθηκε στον Γουίτκοφ: «Χαίρομαι που η ειρήνη φαίνεται να πλησιάζει, αλλά ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος της ειρήνης. Χρειαζόμαστε μια συμφωνία που δεν θα σπείρει τους σπόρους ενός άλλου πολέμου». Το δίλημμα του Ζελένσκι μπορεί να μην έχει τελειώσει.

Αυτό είναι το σχέδιο ΗΠΑ – ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας – Στα 800 δισ. ο λογαριασμός, πού θα τα βρουν

Έγγραφο που παρουσίασε νωρίτερα το Politico αποκαλύπτει το σχέδιο με το οποίο οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Το 18σέλιδο έγγραφο περιγράφει ένα 10ετές σχέδιο για να εγγυηθεί την ανάκαμψη της Ουκρανίας με μια ταχεία πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Η Κομισιόν κυκλοφόρησε τα σχέδια στις πρωτεύουσες της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών το βράδυ της Πέμπτης, όπου συζητήθηκε το έγγραφο, με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες της ΕΕ που έλαβαν ανωνυμία για να μιλήσουν για το ευαίσθητο θέμα.

The US and EU are hoping to attract $800 billion of public and private funds to help rebuild Ukraine once Russia ends its full-scale invasion, according to a document obtained by POLITICO.https://t.co/CrcZyD4n7t January 23, 2026

Ενώ οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και παρουσιάζουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική βασίζεται σε μια εκεχειρία που παραμένει ασαφής – αφήνοντας το σχέδιο ευημερίας ευάλωτο όσο συνεχίζονται οι μάχες, σχολιάζει το Politico.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη του έργου. Ωστόσο, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, σύμφωνα με την BlackRock, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, η οποία παρέχει συμβουλές για το σχέδιο ανοικοδόμησης pro bono.

«Σκεφτείτε το. Εάν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, έχετε την εμπιστοσύνη από τους πελάτες σας, τους συνταξιούχους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μια εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Philipp Hildebrand. «Νομίζω ότι πρέπει να γίνει με τη σειρά του και αυτό θα πάρει λίγο χρόνο».

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Υποθέτει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας υπάρχουν ήδη και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στο πώς η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την επείγουσα βοήθεια στην αυτοσυντηρούμενη ευημερία.

Μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ πραγματοποιείται στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς η ολοκληρωτική σύγκρουση πλησιάζει στην τέταρτη επέτειό της. Οι ΗΠΑ πρόκειται να διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Αντί να παρουσιάσει την Ουάσιγκτον πρωτίστως ως δωρητή, το έγγραφο τοποθετεί τις ΗΠΑ ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και σημείο αναφοράς για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Το σημείωμα προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και εμπειρογνωμοσύνης επί τόπου και υπογραμμίζει τον ρόλο της Αμερικής ως κινητοποιητή ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, έχει συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Πού θα βρεθούν τα κεφαλαια

Κατά τα επόμενα 10 χρόνια, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο, ανέφερε το έγγραφο.

Η Κομισιόν σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης από το 2028. Αυτή η χρηματοδότηση αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση ΗΠΑ-Ουκρανίας, αλλά δεν επισύναψαν ποσό.

Ενώ ο Τραμπ έχει μειώσει τη στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδειξε προθυμία να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσιγκτον ανέφερε στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις είναι απίθανο να ακμάσουν πριν το ανατολικό μέτωπο σιγήσει.

«Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό θα συμβεί σε μεγάλη κλίμακα όσο υπάρχουν drones και πυραύλοι που πετούν», δήλωσε ο Hildebrand της BlackRock.

Διαβάστε επίσης:

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Τι αναφέρει το πόρισμα για την αιτία του εκτροχιασμού

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Δανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία – Έλαβαν εντολή να είναι έτοιμοι για μάχη

Η επική γελοιoγραφία του Guardian για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ