ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

26.01.2026 22:13

Αποσύρεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στη Μινεσότα: «Δεν μπορώ να στηρίξω τα αντίποινα κατά πολιτών της πολιτείας μας»

26.01.2026 22:13
madel

Αποσύρθηκε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στη Μινεσότα, καταγγέλλοντας τη βία, που έχει σπείρει στην πολιτεία η ICE.

O Κρις Μαντέλ ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος κυβερνήτης με τους Ρεπουμπλικανούς τον περασμένο Δεκέμβριο και παρείχε νομικές συμβουλές στον πράκτορα της ICE, που σκότωσε την Ρενέ Γκουντ.

Σε βίντεο 11 λεπτών τόνισε πως «Δεν μπορώ να στηρίξω τα εκπεφρασμένα αντίποινα των εθνικιστών Ρεπουμπλικανών απέναντι στους πολίτες της πολιτείας μας, ούτε μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου μέλος ενός κόμματος που θα έκανε κάτι τέτοιο». 

Ο ίδιος δήλωσε ότι υποστήριξε αρχικά την επιχείρηση της ICE, ωστόσο πλέον «έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τον δηλωμένο στόχο της αντιμετώπισης πραγματικών απειλών για τη δημόσια ασφάλεια».

«Αμερικανοί πολίτες, ιδίως σκουρόχρωμοι, φοβούνται για τη ζωή τους. Κουβαλούν μαζί τους έγγραφα για να αποδείξουν ότι είναι Αμερικανοί. Αυτό δεν είναι σωστό», τόνισε και ανέφερε ότι η ICE έχει σταματήσει για προσχηματικούς ελέγχους ακόμα και αστυνομικούς ασιατικής ή ισπανικής καταγωγής. 

O 58χρονος δικηγόρος διεμήνυσε ότι «οι εθνικιστές Ρεπουμπλικάνοι έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατη τη νίκη ενός Ρεπουμπλικανού σε εκλογές σε επίπεδο πολιτείας στη Μινεσότα».






ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 22:47
presveia-ipa_0612_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη «Βιολάντα» από την αμερικανική πρεσβεία

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Red Code η Περιφέρεια Κρήτης λόγω της επιδείνωσης του καιρού






