Αποσύρεται ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στη Μινεσότα: «Δεν μπορώ να στηρίξω τα αντίποινα κατά πολιτών της πολιτείας μας»

Αποσύρθηκε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στη Μινεσότα, καταγγέλλοντας τη βία, που έχει σπείρει στην πολιτεία η ICE.

O Κρις Μαντέλ ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος κυβερνήτης με τους Ρεπουμπλικανούς τον περασμένο Δεκέμβριο και παρείχε νομικές συμβουλές στον πράκτορα της ICE, που σκότωσε την Ρενέ Γκουντ.

I am ending my campaign for Minnesota Governor. I describe why in the below video. Please watch until the end. (It is 10 minutes, 52 seconds.)



Thank you,

Chris pic.twitter.com/2nfyAyTzNZ — Chris Madel (@CWMadel) January 26, 2026

Σε βίντεο 11 λεπτών τόνισε πως «Δεν μπορώ να στηρίξω τα εκπεφρασμένα αντίποινα των εθνικιστών Ρεπουμπλικανών απέναντι στους πολίτες της πολιτείας μας, ούτε μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου μέλος ενός κόμματος που θα έκανε κάτι τέτοιο».

Ο ίδιος δήλωσε ότι υποστήριξε αρχικά την επιχείρηση της ICE, ωστόσο πλέον «έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τον δηλωμένο στόχο της αντιμετώπισης πραγματικών απειλών για τη δημόσια ασφάλεια».

«Αμερικανοί πολίτες, ιδίως σκουρόχρωμοι, φοβούνται για τη ζωή τους. Κουβαλούν μαζί τους έγγραφα για να αποδείξουν ότι είναι Αμερικανοί. Αυτό δεν είναι σωστό», τόνισε και ανέφερε ότι η ICE έχει σταματήσει για προσχηματικούς ελέγχους ακόμα και αστυνομικούς ασιατικής ή ισπανικής καταγωγής.

O 58χρονος δικηγόρος διεμήνυσε ότι «οι εθνικιστές Ρεπουμπλικάνοι έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατη τη νίκη ενός Ρεπουμπλικανού σε εκλογές σε επίπεδο πολιτείας στη Μινεσότα».

Διαβάστε επίσης

Η πιο σκοτεινή και επικίνδυνη εκδοχή του τραμπισμού έχει πρόσωπο: Ποιος είναι ο διοικητής του ICE Greg Bovino

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί δεσμεύονται να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση της ICE μετά τις δολοφονίες στη Μινεσότα – Αυξάνεται ο κίνδυνος κυβερνητικού shutdown (video)

«Να μην γίνει η νέα κανονικότητα»: Οργή στο Sundance Festival για τις δολοφονίες πολιτών από την ICE