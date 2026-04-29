ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 13:48
29.04.2026 13:15

Στο ΥΠΟΙΚ ο Ντάισελμπλουμ για συνάντηση με Πιερρακάκη: Συγχαρητήρια αντί για… «ουάου»

29.04.2026 13:15
Σε γνωστά λημέρια βρέθηκε ο πρώην ΥΠΟΙΚ της Ολλανδίας και πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος συναντήθηκε με τον νυν πρόεδρο του Συμβουλίου ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ωστόσο, αντί για… «ουάου» και δηλώσεις περί… σκοτωμένης Τρόικας, ο Ολλανδός πολιτικός – δήμαρχος του Αϊντχόβεν – είχε μόνο καλά λόγια να πει για την ελληνική οικονομία: «Η οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά, με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και η σημερινή κυβέρνηση αξίζει συγχαρητήρια για αυτό», είπε, ενώ συνεχάρη τον Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ τόνισε ότι «η χώρα που κάποτε ήταν συνώνυμο της λέξης “κρίση” έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, με πρωτογενή πλεονάσματα, συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, αποκλιμακούμενο χρέος και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης – υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ. Θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της βούλησης μιας ολόκληρης γενιάς Ευρωπαίων – και οπωσδήποτε μιας γενιάς Ελλήνων – να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να περάσουν σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας».

Δεν ξέρουμε αν ο Ντάισελμπλουμ αναφέρθηκε στην – επιεικώς – δύσκολη συνεργασία του με τον Γιάνη Βαρουφάκη. Πάντως, φάνηκε άνετος

Διαβάστε επίσης

Εξαπλώνονται τα νεύρα στη ΝΔ: «Ούτε ερωτήσεις να μην κάνουμε…»

Και επίτιμος διδάκτορας στο ΕΚΠΑ ο Βαγγέλης Βενιζέλος

Έρχονται και νέες «μπαλωθιές» από βουλευτές της ΝΔ

Βρήκαν τον 89χρονο πιστολέρο  σε video του Luben να αποθεώνει τον… Βασιλιά

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα

Εύβοια: To GPS… «σφήνωσε» νταλίκα σε δρόμο – Έκοψαν κάγκελο για να την «ελευθερώσουν»

Το σύγχρονο MINI έκλεισε 25 χρόνια ιστορίας

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 13:48
Η Τήνος στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη – Διεθνές Συμπόσιο «Από την πέτρα στο τραπέζι: με την παράδοση, για το μέλλον»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βρήκαν τον 89χρονο πιστολέρο  σε video του Luben να αποθεώνει τον… Βασιλιά

ΚΟΣΜΟΣ

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παραδέχτηκε πως οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα

