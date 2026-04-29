Στο ΥΠΟΙΚ ο Ντάισελμπλουμ για συνάντηση με Πιερρακάκη: Συγχαρητήρια αντί για… «ουάου»

Σε γνωστά λημέρια βρέθηκε ο πρώην ΥΠΟΙΚ της Ολλανδίας και πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος συναντήθηκε με τον νυν πρόεδρο του Συμβουλίου ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ωστόσο, αντί για… «ουάου» και δηλώσεις περί… σκοτωμένης Τρόικας, ο Ολλανδός πολιτικός – δήμαρχος του Αϊντχόβεν – είχε μόνο καλά λόγια να πει για την ελληνική οικονομία: «Η οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά, με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και η σημερινή κυβέρνηση αξίζει συγχαρητήρια για αυτό», είπε, ενώ συνεχάρη τον Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ τόνισε ότι «η χώρα που κάποτε ήταν συνώνυμο της λέξης “κρίση” έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, με πρωτογενή πλεονάσματα, συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, αποκλιμακούμενο χρέος και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης – υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ. Θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της βούλησης μιας ολόκληρης γενιάς Ευρωπαίων – και οπωσδήποτε μιας γενιάς Ελλήνων – να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να περάσουν σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας».

Δεν ξέρουμε αν ο Ντάισελμπλουμ αναφέρθηκε στην – επιεικώς – δύσκολη συνεργασία του με τον Γιάνη Βαρουφάκη. Πάντως, φάνηκε άνετος…

