Τουρκία: Σημείωμα για εκρηκτικά σε πτήση της AJet – Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 143 επιβάτες και μέλη πληρώματος (Video)

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου 2026, σε πτήση της AJet από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα, στη νοτιοανατολική Τουρκία, όταν εντοπίστηκε μέσα στο αεροσκάφος σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών. Μετά την προσγείωση, επιβάτες και πλήρωμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα στο αεροσκάφος.
Το αεροσκάφος της AJet, που εκτελούσε την πτήση 4180 από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα, μετέφερε συνολικά 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.
Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το ύποπτο σημείωμα εντοπίστηκε στις 19:00 της 5ης Οκτωβρίου 2026 και ανέφερε ότι υπήρχαν εκρηκτικά στο αεροσκάφος.
Το αεροσκάφος συνέχισε την πορεία του και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο GAP της Σανλιούρφα στις 20:05.
Αμέσως μετά την προσγείωση, οι 136 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις ασφαλείας για να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.
Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκκένωση του αεροσκάφους.
Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι στις 19:00 εντοπίστηκε στο επιβατικό αεροσκάφος της AJet, το οποίο πραγματοποιούσε την πτήση 4180, σημείωμα που έκανε λόγο για παρουσία εκρηκτικών.
Όπως διευκρίνισε, μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στις 20:05, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν χωρίς προβλήματα, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν να διεξαγάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πράγματι εκρηκτικά στο εσωτερικό του.
Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας τόσο για τους επιβάτες όσο και για το πλήρωμα, ενώ η έρευνα στο αεροσκάφος βρίσκεται σε εξέλιξη.
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