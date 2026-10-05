search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 00:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2026 23:12

Τουρκία: Σημείωμα για εκρηκτικά σε πτήση της AJet – Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 143 επιβάτες και μέλη πληρώματος (Video)

05.10.2026 23:12
tourkia ptisi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου 2026, σε πτήση της AJet από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα, στη νοτιοανατολική Τουρκία, όταν εντοπίστηκε μέσα στο αεροσκάφος σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών. Μετά την προσγείωση, επιβάτες και πλήρωμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα στο αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος της AJet, που εκτελούσε την πτήση 4180 από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα, μετέφερε συνολικά 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το ύποπτο σημείωμα εντοπίστηκε στις 19:00 της 5ης Οκτωβρίου 2026 και ανέφερε ότι υπήρχαν εκρηκτικά στο αεροσκάφος.

Ασφαλής προσγείωση και απομάκρυνση των επιβατών

Το αεροσκάφος συνέχισε την πορεία του και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο GAP της Σανλιούρφα στις 20:05.

Αμέσως μετά την προσγείωση, οι 136 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις ασφαλείας για να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκκένωση του αεροσκάφους.

Έρευνα για ενδεχόμενη παρουσία εκρηκτικών

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι στις 19:00 εντοπίστηκε στο επιβατικό αεροσκάφος της AJet, το οποίο πραγματοποιούσε την πτήση 4180, σημείωμα που έκανε λόγο για παρουσία εκρηκτικών.

Όπως διευκρίνισε, μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στις 20:05, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν χωρίς προβλήματα, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν να διεξαγάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πράγματι εκρηκτικά στο εσωτερικό του.

Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας τόσο για τους επιβάτες όσο και για το πλήρωμα, ενώ η έρευνα στο αεροσκάφος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία ενεργοποιούν την κοινή άμυνα στο πλαίσιο του Συμφώνου της Μέκκας – Ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων στο Ριάντ για αποτροπή των Χούθι

Απελάσεις χωρίς επιστροφή: Πώς η πολιτική Τραμπ εκθέτει ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες σε νέους κινδύνους

Η Ρωσία αρνείται ότι η εργαζόμενη σε εργαστήριο πέθανε από πανώλη – Παραμένει σε ισχύ η καραντίνα στη Σιβηρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-manolis-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

samaras spiliwtopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γεμάτη νοήματα συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο

ploio fotia mykonos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Blue Carrier 2: Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα μετά τη μεγάλη φωτιά

britain 11xroni
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρή σε πάρκο 11χρονη που είχε δηλωθεί αγνοούμενη – Μυστήριο γύρω από τον θάνατό της

hormuz

Βλήμα έπληξε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει το έργο – Το κρίσιμο «ραντεβού» της 26ης Οκτωβρίου

rubio-dendias-samaras-apostolakis
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, ο Σαμαράς πυροβολεί κατά ριπάς, ο Δένδιας κινείται (ξανά), ο Αποστολάκης πάει ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας… προσεύχεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 00:08
giorgos-manolis-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

samaras spiliwtopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γεμάτη νοήματα συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο

ploio fotia mykonos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Blue Carrier 2: Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα μετά τη μεγάλη φωτιά

1 / 3