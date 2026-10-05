Βλήμα έπληξε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

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Βλήμα έπληξε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο LNG carrier «Maran Gas Mystras» στα Στενά του Ορμούζ.

Το βλήμα βρήκε το δεξαμενόπλοιο στην περιοχή της ίσαλου γραμμής και ακολούθησαν καπνοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το δεξαμενόπλοιο παραμένει λειτουργικό και συνεχίζει το ταξίδι του.

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