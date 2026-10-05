Βρετανία: Νεκρή σε πάρκο 11χρονη που είχε δηλωθεί αγνοούμενη – Μυστήριο γύρω από τον θάνατό της

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο θάνατος ενός 11χρονου κοριτσιού, το οποίο βρέθηκε νεκρό σε πάρκο στο χωριό Έλμλι Καστλ, στο Γουόρσεστερσαϊρ, λίγες ώρες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Το παιδί κατονομάστηκε από κατοίκους της περιοχής ως Μίγια Ντίμερ-Τζόουνς, ενώ η αστυνομία χαρακτηρίζει προς το παρόν τον θάνατό της «ανεξήγητο» και συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη.

Η 11χρονη δηλώθηκε αγνοούμενη περίπου στις 23:20 της Κυριακής 4 Οκτωβρίου (01:20 ώρα Ελλάδας), όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι της. Αργότερα εντοπίστηκε νεκρή σε πάρκο του Έλμλι Καστλ, κοντά στο γήπεδο κρίκετ και στις εγκαταστάσεις αναψυχής της περιοχής.

Η οικογένειά της ενημερώθηκε και υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η νέα τραγωδία για την οικογένεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που γνώριζαν την οικογένεια, η Μίγια ήταν μία από τέσσερις αδελφές και ζούσε με τη μητέρα της και τουλάχιστον μία από τις αδελφές της σε κοντινό δρόμο.

Η οικογένεια είχε ήδη βιώσει μία μεγάλη απώλεια, καθώς ο πατέρας της 11χρονης πέθανε από καρκίνο περίπου τρία χρόνια νωρίτερα.

Άνθρωπος που γνώριζε την οικογένεια ανέφερε ότι η Μίγια τον νοσταλγούσε πολύ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «της έλειπε πάρα πολύ».

Το ίδιο πρόσωπο είχε αναφέρει ότι το πρωί της Δευτέρας είχε δει σειρά μηνυμάτων που είχε στείλει η μητέρα του κοριτσιού αργά το προηγούμενο βράδυ, καθώς προσπαθούσε απεγνωσμένα να την εντοπίσει.

Οι τελευταίες ώρες της 11χρονης

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Μίγια φέρεται να έπαιζε με μία φίλη της στο σπίτι το απόγευμα πριν από την εξαφάνισή της.

Αργότερα εκτιμάται ότι κατευθύνθηκε προς το γήπεδο κρίκετ, ένα σημείο όπου, σύμφωνα με κατοίκους, συνήθιζαν να συχνάζουν παιδιά της περιοχής.

Όταν η 11χρονη δεν επέστρεψε, η οικογένειά της άρχισε να την αναζητεί στο χωριό και στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η Μίγια φοιτούσε στην Ακαδημία Μπρέντον Χιλ, στο κοντινό Άστον άντερ Χιλ.

Μαρτυρία για άτομα με φακούς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία κατοίκου, ο οποίος ανέφερε ότι περίπου στις 19:45 το βράδυ της Κυριακής (21:45 ώρα Ελλάδας), περίπου τρεισήμισι ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνιση, είχε δει ανθρώπους με φακούς κοντά στα δίχτυα προπόνησης του γηπέδου κρίκετ.

Όπως είπε, περπατούσε με τον σκύλο του όταν παρατήρησε δύο ανθρώπους με έναν φακό στο σημείο όπου αργότερα εντοπίστηκε η 11χρονη. Τότε θεώρησε την εικόνα ασυνήθιστη, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι λίγες ώρες αργότερα θα ακολουθούσε μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση.

Άλλος κάτοικος ανέφερε ότι άκουσε σειρήνες λίγο μετά τις 23:15 (01:15 ώρα Ελλάδας) και ξανά κοντά στα μεσάνυχτα, χωρίς τότε να γνωρίζει τι είχε συμβεί.

Λουλούδια και μηνύματα στο σημείο

Η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη στη μικρή κοινότητα, όπου πολλοί γνώριζαν τόσο την 11χρονη όσο και την οικογένειά της.

Κάτοικοι και φίλοι άφησαν ηλιοτρόπια, λουλούδια και σημειώματα σε παγκάκι κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το παιδί.

Σε ένα από τα μηνύματα, συμμαθήτριά της έγραφε:

«Δεν έχεις ιδέα πόσο μου λείπεις. Θα είσαι πάντα μέρος της καρδιάς μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ και θα είναι δύσκολο να τα καταφέρω χωρίς εσένα».

Άνθρωποι που γνώριζαν τη Μίγια την περιέγραψαν ως χαρούμενο και ζωηρό παιδί.

«Ήταν ένα τόσο χαρούμενο κορίτσι. Είναι τραγικό», δήλωσε γυναίκα που τη γνώριζε, ενώ άλλος κάτοικος χαρακτήρισε το περιστατικό «τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού».

Γείτονας της οικογένειας έκανε λόγο για «μια πραγματικά καλή οικογένεια», εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους συγγενείς της 11χρονης.

«Όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους»

Κάτοικοι περιέγραψαν το Έλμλι Καστλ ως μια μικρή, ήσυχη και ιδιαίτερα δεμένη κοινότητα, όπου τα παιδιά συνηθίζουν να παίζουν έξω και οι γονείς αισθάνονται γενικά ότι βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Μητέρα παιδιού της ίδιας ηλικίας δήλωσε ότι η είδηση προκάλεσε τεράστιο σοκ.

«Είναι μια πολύ δεμένη κοινότητα, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Γενικά αισθανόμαστε ότι είναι ασφαλές μέρος και πάντα υπάρχουν παιδιά που παίζουν έξω. Δεν θα περίμενες ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Αποκλεισμένη περιοχή και ενισχυμένη αστυνομική παρουσία

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τμήμα της περιοχής γύρω από το γήπεδο κρίκετ, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Παράλληλα, αναμένεται αυξημένη παρουσία αστυνομικών στο χωριό όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στην 11χρονη.

Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το χρονικό των τελευταίων ωρών πριν από τον θάνατό της και να εξακριβώσουν αν υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε νεκρή.

Η αστυνομία ζητά να σταματήσει η σεναριολογία

Ο επικεφαλής επιθεωρητής Ντάνιελ Πίλκινγκτον δήλωσε ότι οι Αρχές γνωρίζουν πόσο βαθιά έχει επηρεάσει την τοπική κοινωνία ο θάνατος ενός τόσο μικρού παιδιού.

«Οι σκέψεις μας παραμένουν με την οικογένεια και τους φίλους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο θάνατος της 11χρονης χαρακτηρίζεται προς το παρόν «ανεξήγητος» και οι αστυνομικοί πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες έρευνες, προκειμένου να διαπιστώσουν ακριβώς τι συνέβη και να δώσουν απαντήσεις στην οικογένειά της.

Παράλληλα, οι Αρχές απηύθυναν έκκληση να μην γίνονται εικασίες για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου όσο η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την οικογένειά της και ζητούμε από όλους να λάβουν υπόψη τους τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει πάνω της οποιαδήποτε εικασία», τόνισε ο Πίλκινγκτον.

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