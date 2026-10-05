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05.10.2026 22:34

Στη φυλακή οι δύο στρατιωτικοί για την απάτη με τα κρυπτονομίσματα, πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση 

05.10.2026 22:34
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Ολοκληρώθηκε, μετά από μαραθώνια διαδικασία, ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα, με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.

Συνολικά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, ανάλογα με την περίπτωση, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.  Η διαδικασία ξεκίνησε τα προηγούμενα 24ωρα και ολοκληρώθηκε απόψε, με τις απολογίες των τελευταίων 9 κατηγορούμενων προσώπων.

Ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν σήμερα εξηγήσεις και πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).  Είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτηση ενός ακόμη εμπλεκόμενου προσώπου, στον οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει «πρωταγωνιστικό» ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. 

8 εκατ. στην πλατφόρμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών, στους οποίους παρέχονταν υποσχέσεις για υψηλές και πλασματικές αποδόσεις, με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες- με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο. 

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν ένα πυραμιδικό μοντέλο, στρατολογώντας διαρκώς νέα μέλη και επενδυτές. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές Αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000.  Για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την προηγούμενη εβδομάδα σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 9 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα τα οποία φαίνεται να επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.  Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους, οι Αρχές κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληρούς δίσκους, 21 φορητούς και επτά σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 15 tablets, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.

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