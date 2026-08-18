Hayden Panettiere: Σε σοκ ο πατέρας της κόρης της – «Τίποτα δεν θα σβήσει τις στιγμές που μοιραστήκαμε»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε σοκ βρίσκεται ο πρώην αρραβωνιαστικός της Χέιντεν Πανετιέρ, Βλαντίμιρ Κλίτσκο με τον οποίο η ηθοποιός που πέθανε την Κυριακή σε ηλικία μόλις 36 ετών είχε αποκτήσει και τη μονάκριβη κόρη της.

Η ηθοποιός και ο πυγμάχος ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2009 και αρραβωνιάστηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2013. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ήρθε στη ζωή η κόρη τους Κάγια. Πέντε χρόνια αργότερα, η σχέση τους ολοκληρώθηκε, πριν οι δυο τους παντρευτούν.

Ο Κλίτσο θέλησε να αποχαιρετίσει δημόσια την Πανετιέρ, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία η ηθοποιός κρατούσε στους ώμους της την κόρη τους:

«Η οικογένειά μας διανύει μια περίοδο βαθύτατου σοκ και πένθους. Η ανακοίνωση του τραγικού θανάτου της Χέιντεν με θλίβει βαθιά. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο πολύ νωρίς. Η Χέιντεν, αν και δεν ήταν πλέον σύντροφός μου, ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και η μητέρα της κόρης μας, Κάγια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Facebook.

«Έχτισε μια σπουδαία καριέρα χάρη στο τεράστιο ταλέντο της, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε και τις πιο σκοτεινές πλευρές ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου. Τίποτα δεν θα σβήσει τις στιγμές που μοιραστήκαμε ούτε τη θέση που είχε στη ζωή μας» συνεχίζει η ανάρτηση.

Όπως εξήγησε ο Κλίτσκο, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον την επιμέλεια της κόρης τους, θα φροντίσει ώστε η Κάγια να μην την ξεχάσει: «Στην κόρη μας, την Κάγια, θα μιλάω πάντα με σεβασμό για τη μητέρα της και θα φροντίσω να θυμάται τον άνθρωπο που ήταν», τόνισε.

Κλείνοντας, ζήτησε από τον κόσμο και τα μίντια να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του ίδιου και της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή: «Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στους γονείς της Χέιντεν, στους φίλους της και στους θαυμαστές της, οι οποίοι επίσης πενθούν σήμερα. Νέοι και ταλαντούχοι άνθρωποι όπως η Χέιντεν δεν θα έπρεπε να φεύγουν από τη ζωή τόσο νωρίς. Ζητώ από όλους να σεβαστούν τα συναισθήματα και την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Προς το παρόν, αυτό είναι το μόνο που επιθυμώ να πω».

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Χέιντεν. Είθε να βρεις αιώνια γαλήνη» καταλήγει ο Κλίτσκο.

Διαβάστε επίσης;

Δέσποινα Βανδή: Η καλοκαιρινή «καλημέρα» στο Instagram

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η οικογενειακή επίσκεψη στην Ακρόπολη και οι βόλτες με το σκάφος – «Το δικό μας καλοκαίρι»

Ζωή Λάσκαρη: Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου και η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη Μάρθα