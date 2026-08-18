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18.08.2026 11:23

Ζωή Λάσκαρη: Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου και η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη Μάρθα

18.08.2026 11:23
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Σαν σήμερα πριν από έννέα χρόνια η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή και η κόρη της Μαρία Ελένη Λυκουρέζου με αφορμή την τραγική επέτειο δημοσίευσε μία φωτογραφία της μητέρας της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την οποία συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα έμαθε από τη μητέρα της και σημείωσε πως δεν έχει περάσει μέρα που να μην τη σκέφτεται.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε αναλυτικά: «18/8/2017-18/8/2026. 9 χρόνια. Σαν χθές. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιαζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες. Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου. Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Γι’ αυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή… Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω μαμά μου… Ήμουνα “πίσω” και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα. Τώρα όμως μόλις αρχίζω…… Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα. τα έκανα πολύ γερά θεμέλια. Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις πολύ δυνατές… 9 χρόνια….9 χρόνια έχτιζα… Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια. Σε λατρεύω…».

Παράλληλα, συνόδευσε το post με το τραγούδι «Η σωτηρία της ψυχής», που όπως ανέφερε η κόρη της, ήταν το αγαπημένο τραγούδι της ηθοποιού.

Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη Μάρθα

Ανάρτηση για την επέτειο θανάτου της ηθοποιού έκανε και ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αλλά και το Studio Κλεισθένης,

Στο σπάνιο στιγμιότυπο, που τραβήχτηκε από τον φωτογράφο Κλεισθένη, η Ζωή Λάσκαρη βρίσκεται στο σπίτι της μαζί με την κόρη της, Μάρθα Κουτουμάνου, στις 10 Σεπτεμβρίου 1969.

«9 χρόνια χωρίς την αγαπημένη μας ηθοποιό Ζωή Λάσκαρη και το Studio Κλεισθένης, όπως κάθε χρόνο, τιμά τη μνήμη της με μια αδημοσίευτη φωτογραφία για τους αμέτρητους θαυμαστές της. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τη βλέπουμε στο σπίτι της με την κόρη της, Μάρθα, στις 10 Σεπτεμβρίου 1969», αναφέρεται στην ανάρτηση.

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