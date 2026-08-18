search
ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 10:02
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2026 09:41

Ζωή Λάσκαρη: Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ για τα εννέα χρόνια από τον θάνατο της – Η φωτογραφία με την Αλίκη στον Θεολόγο

18.08.2026 09:41
zoi_laskari_

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη που έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2017, στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν ξέχασε τη στενή φίλη της μητέρας του Αλίκης Βουγιουκλάκη και προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την τραγική επέτειο

«Πέρασαν 9 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός και φίλη της μητέρας μου Ζωή Λάσκαρη.
Στις φωτογραφίες είναι το 1982 στο Θεολόγο μαζί με τη Σμαρούλα Γιούλη. Ήταν μεγάλη παρέα και περνούσαν όμορφα με μουσική, φαγητό και πολύ γέλιο.

Την θυμάμαι πάντα με αγάπη και δε θα ξεχάσω ποτέ πόσο καλά μου φέρθηκε όταν έφυγε η μητέρα μου».

Διαβάστε επίσης:

Η Shakira στο πλευρό των σεισμόπληκτων της Κολομβίας – Ένα εκατομμύριο δολάρια για την ανοικοδόμηση σχολείων

Στο νοσοκομείο η Καίτη Φίνου – «Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο»

Hayden Panettiere: Η κλήση στο 911, τα τελευταία δραματικά λεπτά και το φάρμακο για την υπερβολική δόση που βρέθηκε στο σπίτι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lykos_skylo
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 7χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο

tsiartas_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Τσιάρτας καταχεριάζει τους Παοκτσήδες για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια: Σωστή η μεταγραφή, τραγικές οι καταλήψεις

nasa-astronaftes-1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Διαστημικός… περίπατος 6,5 ωρών σήμερα για δύο αστροναύτες για… αντικατάσταση κεραίας

kolombia new
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στην Κολομβία: Υπουργός διασκέδαζε σε παραλία μετά τον σεισμό με τους 300 νεκρούς

zoi_laskari_
LIFESTYLE

Ζωή Λάσκαρη: Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ για τα εννέα χρόνια από τον θάνατο της – Η φωτογραφία με την Αλίκη στον Θεολόγο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

ntrismpioti
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

ireland troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό: Οι 5 έφηβοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ιρλανδία, φέρονται να οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα για… challenge στα σόσιαλ

Συρίγος: Τι σημαίνει η NAVTEX για το Καστελλόριζο - Media
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει η Άγκυρα: Τα δύο θαλάσσια πάρκα βρίσκονται στην τουρκική δικαιοδοσία

sifnos elik;optero
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο – Τι εκτιμούν οι ειδικοί, συγκλονιστικές μαρτυρίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 10:02
lykos_skylo
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 7χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στο Ηράκλειο

tsiartas_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Τσιάρτας καταχεριάζει τους Παοκτσήδες για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια: Σωστή η μεταγραφή, τραγικές οι καταλήψεις

nasa-astronaftes-1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Διαστημικός… περίπατος 6,5 ωρών σήμερα για δύο αστροναύτες για… αντικατάσταση κεραίας

1 / 3