Ζωή Λάσκαρη: Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ για τα εννέα χρόνια από τον θάνατο της – Η φωτογραφία με την Αλίκη στον Θεολόγο

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Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη που έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2017, στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν ξέχασε τη στενή φίλη της μητέρας του Αλίκης Βουγιουκλάκη και προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή την τραγική επέτειο

«Πέρασαν 9 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός και φίλη της μητέρας μου Ζωή Λάσκαρη.

Στις φωτογραφίες είναι το 1982 στο Θεολόγο μαζί με τη Σμαρούλα Γιούλη. Ήταν μεγάλη παρέα και περνούσαν όμορφα με μουσική, φαγητό και πολύ γέλιο.

Την θυμάμαι πάντα με αγάπη και δε θα ξεχάσω ποτέ πόσο καλά μου φέρθηκε όταν έφυγε η μητέρα μου».

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