Στο νοσοκομείο η Καίτη Φίνου – «Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο»

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Στο νοσοκομείο της Βούλας χρειάστηκε να μεταβεί η Καίτη Φίνου.

Η ηθοποιός, η οποία μοιράζεται συχνά στιγμές της ζωής της στα social media, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου ανέβασε στο Instagram προφίλ της ένα βίντεο.

Στην ανάρτησή της, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, η Καίτη Φίνου δεν αποκάλυψε τον λόγο που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, στο βίντεο αναφέρει πως βρίσκεται στο ακτινολογικό ενώ η λεζάντα αναφέρει «Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο».

Συγκεκριμένα, η Καίτη Φίνου ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανέβασε: «Είμαι στο ακτινολογικό. Είναι όλα τυλιγμένα έτσι. Και τα κρεβάτια, όπως και αυτό το μαύρο που έχουν. Είναι πάρα πολύ καθαρά όλα. Στη Βούλα είμαι. Είναι πάρα πολύ καθαρά. Είναι πολύ εξυπηρετικοί με όλους, αν και δεν έχει πολύ κόσμο.

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