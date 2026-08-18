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18.08.2026 11:01

Η Salma Hayek έγινε γιαγιά και… λιώνει με τον εγγονό της – Το τρυφερό βίντεο στο Instagram

18.08.2026 11:01
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Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά καθώς ο θετός γιος της ηθοποιού, Φρανσουά Πινό Τζούνιορ, και η σύζυγός του, Λάρα Κοζίμα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι, στις αρχές του μήνα.

Η Σάλμα Χάγιεκ μοιράστηκε τη χαρά της μέσω Instagram την Κυριακή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο κρατά στην αγκαλιά της τον εγγονό της και του μιλά, ενώ εκείνος ακούγεται σαν να γελά. «Είμαστε ευλογημένοι που καλωσορίζουμε την τέταρτη εν ζωή γενιά των Φρανσουά», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα του βίντεο.

Η Σάλμα Χάγιεκ αποκάλυψε μάλιστα και το χαϊδευτικό με το οποίο σκοπεύει να φωνάζει το μωρό. «Αν και εγώ θα τον φωνάζω Παντσίτο. Φαίνεται πως του αρέσει και εγώ δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο», έγραψε.

Η 23χρονη Λάρα Κοζίμα είχε επίσης δημοσιεύσει λίγες ημέρες νωρίτερα φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές της οικογένειας με το μωρό. Σε μία από αυτές φαίνεται χαμογελαστή να ξαπλώνει δίπλα στον γιο της πάνω σε μια κουβέρτα για πικνίκ, ενώ σε άλλη κρατά το νεογέννητο στην αγκαλιά της.

Σε άλλες φωτογραφίες, ο 38χρονος Φρανσουά Πινό Τζούνιορ φαίνεται να ταΐζει το μωρό με μπιμπερό, αλλά και να αλλάζει την πάνα του. «Ο σύζυγός μου, ο πιο cool Φρανσουά στον κόσμο και ο γιος μας, ο πιο χαριτωμένος Φρανσουά στον κόσμο… ο πρώτος μας μήνας ως γονείς», έγραψε η Λάρα Κοζίμα στη λεζάντα της ανάρτησης.

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