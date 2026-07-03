Καρυστιανού: Περίεργο ότι οι οπαδοί της ΝΔ βγήκαν με τυπωμένα μπλουζάκια μετά το χτύπημα – Τι απαντά για το ακίνητο που αγοράστηκε από fund

Την επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στοίχισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα καταδίκασε η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού. «Θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο σε αυτούς που μένουν πίσω να πονούν και να θυμούνται. Η βία είναι καταδικαστέα. Μπορεί να οδηγήσει μόνο σε βία», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε τις επιθέσεις περίεργες «μοιάζει με μαφιόζικο χτύπημα, δεν έχει αναλάβει κάποια οργάνωση. Ελπίζω να μάθουμε κάποτε ποιοι κρύβονται πίσω από τέτοιου είδους μαφιόζικα χτυπήματα».

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την υπόθεση. Στάθηκε ειδικά στις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος στοχοποίησε την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα. «Η κοινωνία πρέπει να ενωθεί απέναντι σε τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις. Ήταν προβληματική δήλωση. Είναι λίγο περίεργο ότι την άλλη μέρα βγήκαν κάποιοι οπαδοί της ΝΔ με τα μπλουζάκια έτοιμα. Έχει γίνει αυτό το τραγικό συμβάν και πας να τυπώσεις μπλουζάκια; Να δείξεις τι; Είναι τόσο τραγικό γεγονός από μόνο του που δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Έδειξε μία περίεργη ετοιμότητα. Το να βρουν τη διάθεση και τον χρόνο να τυπώσουν μπλουζάκια, δείχνει ότι επένδυσαν στην επικοινωνία».

Δεν γνώριζα ότι το ακίνητο αγοράστηκε από πλειστηριασμό

Για το δημοσίευμα του zougla.gr που θέλει εταιρεία στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50% να αγόρασε διαμέρισμα μέσω πλειστηριασμού υποστήριξε ότι «Πρόκειται για μία εταιρεία που ιδρύθηκε το 2022 στον χώρο του real estate από μένα και τον τότε σύντροφό μου. Ξεκίνησε από δύο ακίνητα, ο καθένας μας έβαλε από ένα. Στη συνέχεια αγοράστηκε ένα ακόμα ακίνητο, ένα ερείπιο, με σκοπό να ανακαινιστεί και να εκμεταλλευτεί. Κάπου εκεί για μένα σταμάτησε, είχα άλλα πράγματα να ασχοληθώ» είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.

«Η επόμενη αγορά ήταν αυτό του σπιτιού μέσω πλειστηριασμού που αγόρασε ο τότε σύντροφός μου. Η εταιρεία είχε σκοπό να ασχοληθεί με τις ενοικιάσεις αλλά δεν προχώρησε. Μετά τον θάνατο της κόρης μου δεν είχα την διάθεση να ασχοληθώ. Δεν γνώριζα τον τρόπο που αγοράστηκε το ακίνητο. Όταν ενημερώθηκα για άτομα που ήταν μέσα στο κίνημα και διαπίστωσα πώς έγινε η αγορά, δέχτηκε αυτόν τον εκβιασμό, να κλείσω την εταιρεία, να σβήσω τα ίχνη» είπε μεταξύ άλλων.

Δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά που δίνουν στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι δεν πιστεύει τις μετρήσεις. «Έχω άλλη επικοινωνία με τον κόσμο και μέσα από την επικοινωνία παίρνω τελείως διαφορετικά μηνύματα. Σαν πολίτης δεν μπορώ να πιστεύω μία δημοσκόπηση στην οποία βγαίνουν συνεχώς σκάνδαλα στη ΝΔ και αυτή πέφτει λίγο και ξανανεβαίνει. Δηλαδή μοιάζει ότι όσο βγαίνουν σκάνδαλα η ΝΔ θα ανεβαίνει πιο ψηλά. Αυτά τα πράγματα δεν μου ταιριάζουν» τόνισε και κατήγγειλε ότι οι δημοσκοπήσεις επιχειρούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη.

«Έχουν επιλέξει ότι το πρώτο κόμμα θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης όσα σκάνδαλα και αν να βγουν και το δεύτερο κόμμα που είναι και επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη θα είναι ο Τσίπρας».

Για το ακίνητο που αγοράστηκε από πλειστηριασμό εξέδωσε ανακοίνωση και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για προσπάθεια σπίλωσης της Μαρίας Καρυστιανού. «Το ζήτημα αγοράς μιας γκαρσονιέρας 29 τ.μ. το 2023 από την εταιρεία «Where About Travels» και ο τρόπος, με τον οποίο προκλητικά παραποιήθηκε, είναι άλλη μια ξεκάθαρη προσπάθεια σπίλωσης της Προέδρου του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» Μαρίας Καρυστιανού και παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Μια μεμονωμένη επιχειρηματική ενέργεια ενός πρώην συνεργάτη της διαστρεβλώθηκε για να βαφτίσουν κάποιοι δόλια και αδίστακτα την ίδια «κοράκι πλειστηριασμών».

Υποστηρίζει ότι το ακίνητο αγοράστηκε μετά το δυστύχημα των Τεμπών με πρωτοβουλία του πρώην συντρόφό της Μαρίας Καρυστιανού και ότι η εταιρεία δεν ανέπτυξε δραστηριότητα.

1.] Το 2022 η Μαρία Καρυστιανού ίδρυσε μαζί με τον πρώην σύντροφο της Γιάννη Μωυσίδη μία εταιρεία για εκμετάλλευση ακινήτων και σε αυτήν εισέφεραν ο καθένας από ένα ακίνητο που είχε από πριν.

2.] Η συγκεκριμένη εταιρεία όπως αποδεικνύεται και από τα δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία, δεν ανέπτυξε καμία ουσιαστική εμπορική δραστηριότητα. Το μόνο απόκτημά της είναι δύο ακίνητα, τα οποία δεν αποτέλεσαν καν αντικείμενο εκμετάλλευσης (π.χ. ενοικίασης). Δηλαδή δεν τους απέφεραν κανένα κέρδος.

3.] Το ένα από αυτά τα δύο ακίνητα είναι η περιβόητη γκαρσονιέρα των 29 τ.μ. που όντως αποκτήθηκε με πρωτοβουλία και συντονισμό του πρώην συντρόφου της μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όπως και ο ίδιος δημόσια επιβεβαίωσε.

4.] Αυτή η διαδικασία έγινε έξι μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, σε μια περίοδο που η Μαρία Καρυστιανού ήταν αφιερωμένη πέρα από το ιατρείο της, από το οποίο ζει, και στον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης της, Μάρθης, με δικαστικές και όχι μόνο ενέργειες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

5.] Όπως αποδεικνύεται και από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας αυτής στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών για το 2023 και το 2024 είναι σχεδόν μηδενικός (επισυναπτόμενο). Κάνει σε όλους μας όμως εντύπωση πώς οι δημοσιογράφοι που ασχολήθηκαν με τόση θέρμη με το θέμα αυτό, απέκρυψαν από τους πολίτες τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, από τα οποία αποδεικνύεται τελικά αν ανέπτυξε δράση ή όχι.

6.] Θα περιμέναμε και εύλογα αξιώνουμε από τα ΜΜΕ, να ασχοληθούν με την ίδια θέρμη και με τη σωρεία αγορών ακινήτων από πολιτικά πρόσωπα, που μόνο το 2024 (Πόθεν Έσχες του 2025, που αφορούν τη χρήση του 2024), ξεπέρασαν το συνολικό ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να φαίνεται το πόθεν (!!!), δηλαδή από πού βρήκαν τα χρήματα οι καλυπτόμενοι από την ατιμωρησία του άρθρου 86 του Συντάγματος πολιτικοί μας, για να κάνουν όλες αυτές τις πανάκριβες αγορές. Πολυτελείς κατοικίες, εργοστάσια, ιστορικά ακίνητα στο Παρίσι και στο Λονδίνο, αγορασμένα από ανθρώπους που μπαίνουν με 2-3 ακίνητα στην πολιτική και βγαίνουν με 30 – 40.

7.] Για το Κίνημά μας είναι από την ίδρυσή του (και θα παραμείνει μέχρι να το λύσουμε) τεράστιο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα η υφαρπαγή των περιουσιών εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, από τα funds και τους servicers, που εδραιώθηκαν επί Αλέξη Τσίπρα και θέριεψαν επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε η αποκατάσταση του δικαίου στο ζήτημα αυτό ανήκει στον σκληρό πυρήνα της ιδρυτικής διακήρυξης του Κινήματός μας και η δράση που έμπρακτα θα επιδείξουμε στο θέμα αυτό θα αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη ότι το Κίνημά μας ήρθε για να κάνει τη διαφορά και να πολεμήσει τη διαφθορά. Για αυτό άλλωστε και τόσο άνανδρα και ανήθικα μας πολεμούν με ατελείωτη λάσπη και δόλιες συκοφαντίες».



Τέλος τονίζουν ότιεμείς δεν εκβιαζόμαστε «δεν πτοούμαστε και δεν αλλάζουμε κεραία από τα όσα με σαφήνεια έχουμε πει και με λεπτομέρειες θα εξαγγείλουμε σε επικείμενη εκδήλωσή μας. Κεντρική κατεύθυνση του προγράμματός μας είναι η αντιμετώπιση της προκλητικής ασυδοσίας των funds, που λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς κυβερνητικής προστασίας και στήριξης, φαινόμενο, που σύντομα θα αποκαλύψουμε στην πληρότητά του, ώστε το σύστημα για άλλη μία φορά να απογυμνωθεί.