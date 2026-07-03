Στέλιος Κούλογλου: Παγιδευμένο με το κακόβουλο λογισμικό Pegasus το κινητό του κατά τη συμμετοχή του στην επιτροπή PEGA

Επανειλημμένα μολύνθηκε το κινητό τηλέφωνο του τέως ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου με το κακόβουλο λογισμικό Pegasus, με το επίμαχο διάστημα να αφορά τα έτη 2022-2023, όταν ο κ. Κούλογλου ήταν μέλος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου PEGA, που διερευνούσε υποκλοπές σε βάρος ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτικών.

Σημειώνεται πως είναι ο δεύτερος Έλληνας ευρωβουλευτής, μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποκαλύπτεται ότι ήταν υπό παρακολούθηση με παράνομο ισραηλινό λογισμικό.

Ερευνητές στο Citizen Lab στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο δήλωσαν ότι δεν μπορούν να αποδώσουν τις επιθέσεις εναντίον του Στέλιου Κούλογλου σε κάποιον συγκεκριμένο κυβερνητικό φορέα εκμετάλλευσης spyware Pegasus. Ωστόσο, η έρευνά τους διαπίστωσε ότι η επίθεση εναντίον του Έλληνα, πλέον πρώην ευρωβουλευτή, έφερε τα χαρακτηριστικά μιας προηγούμενης εκστρατείας hacking εναντίον εξόριστων Ρώσων και Λευκορώσων δημοσιογράφων στην Ευρώπη.

1/ NEW REPORT: Former Member of the European Parliament Stelios Kouloglou was repeatedly hacked with NSO Group’s Pegasus spyware while serving on the EU committee investigating Pegasus and other spyware abuses in Europe. Full report: https://t.co/IPiOhHDKix — The Citizen Lab (@citizenlab) July 3, 2026

«Όταν συνειδητοποιείς ότι η ιδιωτική σου ζωή ελέγχεται εξονυχιστικά από πολύ κακούς ανθρώπους, θυμώνεις», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Κούλογλου, ο οποίος είναι επίσης δημοσιογράφος και αποχώρησε από το κοινοβούλιο το 2024. «Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τη διαφθορά, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία».

Ο Κούλογλου εντάχθηκε στην επιτροπή PEGA τον Μάρτιο του 2022. Η κινητή του συσκευή μολύνθηκε για πρώτη φορά, σύμφωνα με το Citizen Lab, περίπου επτά μήνες αργότερα, στις 21 Οκτωβρίου 2022, σε μια «ιδιαίτερα έντονη περίοδο δραστηριότητας» στις συζητήσεις και τις έρευνες της επιτροπής.

Η μόλυνση συνέπεσε με την εισαγωγή του Κούλογλου σε νοσοκομείο για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση, όπου τον επισκέφθηκε ένας Έλληνας ερευνητής δημοσιογράφος, ο Θανάσης Κουκάκης.

Ο Κουκάκης εκείνη την εποχή εργαζόταν σε ιστορίες μισθοφόρων spyware στην Ελλάδα, μετά από ένα μεγάλο σκάνδαλο γνωστό ως «Ελληνικό Watergate», το οποίο αφορούσε την παράνομη στοχοποίηση περισσότερων από 80 ατόμων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, δημοσιογράφων και στρατιωτικών αξιωματούχων. Ο Κουκάκης ήταν μεταξύ των στοχευμένων θυμάτων και είχε καταθέσει νωρίτερα για την εμπειρία του ενώπιον της επιτροπής Pega.

Η συσκευή του Κούλογλου δέχτηκε ξανά hacking, δήλωσε το Citizen Lab, στις 6 και 7 Μαρτίου 2023, όταν η PEGA συμμετείχε σε εντατικές συζητήσεις σχετικά με την τελική σύνταξη της έκθεσής της. Το hacking συνέπεσε με το ταξίδι του Κούλογλου από την Αθήνα στις Βρυξέλλες.

Το Citizen Lab δήλωσε ότι οι αποκαλύψεις στην έκθεσή τους σηματοδοτούσαν την πρώτη φορά που ένα μέλος της επιτροπής PEGA είναι γνωστό ότι έχει στοχοποιηθεί με spyware. Και αυτό συμβαίνει καθώς οι συστάσεις της επιτροπής έχουν ουσιαστικά αγνοηθεί, δήλωσε στον Guardian ο John Scott-Railton, ανώτερος ερευνητής στο Citizen Lab.

Είπε: «Αυτή η υπόθεση είναι η απόλυτη ειρωνεία της κρίσης spyware στην Ευρώπη. Κάποιος στην ίδια την επιτροπή που έχει αναλάβει την έρευνα για το Pegasus μολύνεται από αυτό. Και τι έχει συμβεί από τότε; Το κοινοβούλιο κάνει τα στραβά μάτια όταν εμφανίζονται νέες ευρωπαϊκές καταχρήσεις spyware.

Μπορώ να σας πω πώς θα εξελιχθεί το επόμενο κεφάλαιο: περισσότεροι βουλευτές που έχουν υποστεί hacking. Στην πραγματικότητα, υποψιάζομαι ότι υπάρχουν μέλη που ψηφίζουν και συμμετέχουν σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου χωρίς να γνωρίζουν ότι το τηλέφωνό τους έχει μετατραπεί σε κατάσκοπο στην τσέπη τους».

Ενώ το Citizen Lab δεν μπόρεσε να εντοπίσει τον πιθανό κυβερνητικό πελάτη που χρησιμοποίησε το spyware εναντίον του τότε ευρωβουλευτή, οι ερευνητές δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο ίδιος χειριστής που τον στόχευσε στόχευσε επίσης επτά ανεξάρτητους δημοσιογράφους και ακτιβιστές της αντιπολίτευσης που μιλούσαν Ρωσικά και Λευκορωσικά με έδρα την Ευρώπη, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι είχαν στοχοποιηθεί ή μολυνθεί με spyware Pegasus.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα μοναδικό email Apple ID που χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι έγιναν από τον ίδιο κυβερνητικό πελάτη. Ο πελάτης πιθανότατα είχε επίσης άδειες λειτουργίας στο Βέλγιο και την Ελλάδα, δήλωσε το Citizen Lab.

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