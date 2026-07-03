Τσουκαλάς σε Μητσοτάκη: Τον Ντόκο θα συμβουλευτείτε στις τρεις τα ξημερώματα; Να μετονομάσετε τον ρόλο του σε γ.γ. Εθνικής Ανασφάλειας

Δριμεία επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς για τη διατήρηση του Θάνου Ντόκου στη θέση του γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, μετά τη φάρσα του διδύμου Vovan & Lexus.

«Κύριε Πρωθυπουργέ όταν θα χρειαστεί να σηκώσετε το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, τον κ. Ντόκο θα συμβουλευτείτε;», ρωτά ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Μετά τη συνέντευξη του κ. Ντόκου και την προσβλητική και περιπαικτική για την Ελλάδα ανάρτηση των φαρσέρ, η χώρα διασύρεται με ευθύνη του πρωθυπουργού», τονίζει.

Και προτείνει να μετονομστεί η θέση του σε γενικός γραμματέας Εθνικής Ανασφάλειας «αφού ο κ.Μητσοτάκης δεν έχει τη στοιχειώδη ευθιξία να αποπέμψει τον κ. Ντόκο, μπορεί τουλάχιστον για λόγους ακριβολογίας να μετονομάσει τον θεσμικό του ρόλο από γενικό γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, σε γενικό γραμματέα Εθνικής Ανασφάλειας».

Τι υποστηρίζει ο Θάνος Ντόκος

«Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέρωφ… Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς», τόνισε ο Θάνος Ντόκος μιλώντας στον ΣΚΑΙ στις πρώτες δηλώσεις που έκανε για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία ζητά την παραίτησή του.

Το άδειασμα από τους Ρώσους φαρσέρ

«Highly advanced artificial intelligence» – What a stupid thing the Greek authorities said.

We just wrote an email from gmail to his office and they answered us :))) pic.twitter.com/cZs7kZ5aUE July 3, 2026

«“Εξαιρετικά προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη”. Τι ηλίθιο πράγμα είπαν οι ελληνικές αρχές. Απλά στείλαμε ένα email από το gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν», έγραψε ο Ρώσος φαρσέρ Vovan.

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