Πώς την «πάτησε» από τους Ρώσους φαρσέρ περιγράφει ο Θάνος Ντόκος – Δεύτερο «χτύπημα» Vovan σε κυβέρνηση για τα περί… προηγμένης ΑΙ

Συνεχίζεται δίχως έλεος το «πάρτι» μετά την άνευ προηγουμένου γκάφα του Συμβουλου Εθνικής Ασφαλείας και της κυβέρνησης. Τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης… προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης, απέρριψαν οι Ρώσοι φαρσέρ στον απόηχο της υπόθεσης που αφορά τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας. Ο Θάνος Ντόκος, ο οποίος παγιδεύτηκε από τους Ρώσους φαρσέρ, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με… συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την φάρσα «πολύ δυσάρεστη εμπειρία», προσθέτοντας ότι «αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του».

«Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέρωφ… Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς», τόνισε ο Θάνος Ντόκος μιλώντας στον ΣΚΑΙ στις πρώτες δηλώσεις που έκανε για το περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία ζητά την παραίτησή του.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση είχε σπεύσει να του δώσει κάλυψη μιλώντας για… «υβριδική επίθεση, με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης». Το περιστατικό θέτει κρίσιμα ερωτήματα για το διάτρητο της Εθνικής Ασφάλειας.

Βέβαια μέχρι να βγει η επίσημη γραμμή, η κυβέρνηση έψαχνε πώς να περιοριστεί η πολιτική ζημιά, αλλά και να βρεθούν… προηγούμενες φάρσες, έτσι ώστε να υποστηριχθεί πως δεν παγίδευσαν μόνο την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να δικαιολογήσει το θέμα. Ωστόσο, οι φαρσερ, ο Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ, γνωστός ως Vovan, και ο Αλεξέι Στολιάροφ, γνωστός ως Lexus, προχώρησαν σε ηχηρό «άδειασμα» της κυβέρνησης για τα περί υβριδικής επίθεσης, με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνοντας μάλιστα για «ηλίθιο» ισχυρισμό, καθώς λένε πως απλώς έστειλαν ένα… email από το gmail.

«“Εξαιρετικά προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη”. Τι ηλίθιο πράγμα είπαν οι ελληνικές αρχές. Απλά στείλαμε ένα email από το gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν», έγραψε ο Ρώσος φαρσέρ Vovan.

«Highly advanced artificial intelligence» – What a stupid thing the Greek authorities said.

We just wrote an email from gmail to his office and they answered us :))) pic.twitter.com/cZs7kZ5aUE July 3, 2026

Η πρώτη αντίδραση Ντόκου

Ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας υποστηρίζει πως στη συνομιλία του με Ρώσους φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, εμφανιζόταν ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ, προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης και όχι οι δύο φαρσέρ, όπως έχει γραφτεί.

«Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ… Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς» ανέφερε ο κ. Ντόκος, προσθέτοντας: «αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του». Ο ίδιος χαρακτήρισε «πολύ δυσάρεστη εμπειρία» το γεγονός, και είπε επίσης ότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Θάνου Ντόκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ:

Πώς είχατε διασφαλίσει εσείς ότι συνομιλείτε με τον Ουκρανό ομόλογό σας και όχι με κάποιον άλλο; Τι διαπιστευτήρια είχατε; Τί εγγυήσεις.

Είχαμε όλο το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμη και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάγια χρησιμοποιείτε. Και βεβαίως και τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μια. Πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό μου και όχι για κάτι άλλο. Επίσης, δεν είχα ακούσει και ποτέ μέχρι τότε κάποιο περιστατικό, όπου και ήχος και εικόνα χρησιμοποιήθηκε, γιατί απλώς ήταν μια πρώτη επαφή και ξαναλέω πολύ δυσάρεστη.

Άρα για να το καταλάβουμε ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Υπήρχαν δηλαδή τα διαπιστευτήρια ότι μιλάτε με ποιους;

Ότι μιλάω με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κ. Ουμέρωφ.

Πότε είχατε τελευταία επικοινωνία είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό σας;

Μια εβδομάδα πριν συμβεί το περιστατικό με την τηλεδιάσκεψη.

Με τον οποίο είχατε πει καθόλου ότι θα συνομιλήσετε στη συνέχεια για κάποιο ανοιχτό ζήτημα ή δεν προέκυπτε κάτι τέτοιο;

Είχαμε αφήσει ανοιχτά ζητήματα. Πάντοτε υπάρχουν ζητήματα τα οποία ξεκινάει. Η συζήτηση συνεχίζεται σε μια νέα επαφή δια ζώσης ή σε μια τηλεδιάσκεψη. Αυτό είναι μια πάγια διαδικασία.

Από τη στιγμή που συναντήσατε τον πραγματικό Ουκρανό ομόλογό σας. Μέχρι τη στιγμή που συνομιλήσαμε με τον deep fake Ουκρανό αξιωματούχο, τον υποτιθέμενο. Στο μεσοδιάστημα είχατε παρατηρήσει κάποιες ύποπτες κινήσεις είτε στο κινητό σας είτε στις επαφές σας, κάτι το οποίο να σας προβλημάτισε περισσότερο

Όχι γιατί το κινητό μου είναι προστατευμένο. Έχουν αναβαθμιστεί τα μέτρα ασφαλείας και στα κινητά και πλέον σε λίγο καιρό και στα λεγόμενα τριψήφια τα μαύρα τηλέφωνα. Αλλά αυτό καλύπτει μόνο συνομιλίες μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και όχι με ανθρώπους εκτός συστήματος.

Επομένως λοιπόν, εσείς αποδέχεστε την πρόσκληση ή εν πάση περιπτώσει αυτή την επαφή και ξεκινάτε την σύνδεση στη σύνδεση. Τι βλέπετε κύριε Ντόκο;

Βλέπω τον ομόλογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.

Επομένως, βλέπετε…

Όπως βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα.

Επομένως εσείς, κύριε Ντόκο, κάθεστε στη μία πλευρά της οθόνης και στην απέναντι έχετε τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου, την εικόνα του και τη φωνή του. Επομένως, δεν μιλάμε για δύο άγνωστα πρόσωπα που ήταν στη σύνδεση ή μια ξένη φωνή. Έκλεψαν και τη φωνή και την εικόνα.

Αυτό είναι το ανησυχητικό, γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων ας πούμε φαρσών σε τηλεφωνικές συνομιλίες και θύμα είχε πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμη ηγέτες, πρωθυπουργοί, υπουργοί. Είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα.

Και αυτό συνέβη.

ΚΙ έτσι ξεκίνησε η συζήτηση, και έτσι συνέβη.

Σας προβλημάτισε κάτι σε ότι έχει να κάνει με το περιεχόμενο της συζήτησης.

Προς το τέλος της συζήτησης; Γιατί επέμενε ο ομόλογός μου στο θέμα του Echelon και μάλιστα με ορισμένες θέσεις οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αλλά όχι τόσο που να με προβληματίσουν ότι συνέβαινε κάτι τόσο περίεργο, αλλά ως το τέλος.

Αν μπορέσετε να μας δώσετε κάπως περισσότερες πληροφορίες για το τι ήταν αυτό που σας προβλημάτισε και καταλάβατε ότι κάτι ίσως δεν πηγαίνει καλά.

Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του τρόμου στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας. Τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν. Υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση, οπότε μόλις τελείωσε την συνομιλία, επικοινώνησα αμέσως με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άρχισαν κι εκείνοι να ψάχνουν το ζήτημα και επικοινώνησα εκ νέου με τηλέφωνο μόνο με τον Ουκρανό ομόλογό μου, με μία πρόφαση ότι κάτι δεν είχα καταλάβει απόλυτα και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Και εκεί έγινε εμφανές ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούσα δεν ήταν Ουκρανός ομόλογός. Ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο.

Άρα είναι η πρώτη fake απάτη, να το πω έτσι, σε τέτοιο επίπεδο αξιωματούχων.

Αυτό μας είπαν και οι Ουκρανοί ότι την ίδια περίοδο, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες, είχε συμβεί και σε αξιωματούχο Βαλτικής χώρας. Υπήρχε επιβεβαιώνοντας τον νόστο μας.

Υπήρχε κάτι στην εικόνα που αν τώρα που έχουμε δει ότι συμβαίνει, μπορεί κάποιος να υποπτευθεί ότι η εικόνα είναι αλλοιωμένη ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα fake. Ήταν τόσο άρτια σχεδιασμένο και εκτελεσμένο που δεν θα μπορούσαμε ούτε τώρα.

Ορισμένες μικρο καθυστερήσεις υπήρχαν, αλλά η εμπειρία μας με την Ουκρανία είναι ότι λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο, πάντοτε υπήρχαν κάποια ζητήματα σύνδεσης. Δηλαδή θυμάμαι και Σύνδεση του προέδρου Ζελένσκι σε επίπεδο ηγετών όπου δεν είχαν καταφέρει να περάσουν. Εικόνα ήταν μόνο η φωνή του. Άρα δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, γιατί το επίπεδο σύνδεσης με την Ουκρανία ήταν πάντοτε λίγο προβληματικό, αλλά όχι τίποτα τόσο έντονο που να οδηγήσει άμεσα σε προβληματισμό ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει.

Μπορούν να εντοπιστούν. Έχετε κάνει μια πρώτη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει, ποια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, διότι αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν με ταχύτητα.

Έχει ήδη ξεκινήσει αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και εδώ θα πρέπει να πω αν το ανησυχητικό είναι για όλους μας ότι πλέον ακόμα και αυτό που βλέπουν με τα μάτια μας δεν είναι πλέον πάντοτε ασφαλές και αυτό έχει μπορεί να έχει βαθύτατες επιπτώσεις για την ενημέρωση, την επικοινωνία, τον πολιτικό διάλογο. Μια σειρά από ζητήματα που αφορούν ακόμα και την καθημερινότητά μας. Το θετικό, αν θέλετε, είναι ότι ως χώρα έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα αρκετά βήματα, είτε όσον αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τα εγκαίνια του κτηρίου κυβερνοπολέμου στο ΓΕΕΘΑ με όλες τις τεχνολογίες που αυτό συνεπάγεται. Σημαντικά βήματα έχει κάνει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Άρα έχουμε έναν μηχανισμό σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος έχει κινητοποιηθεί, έχει αποκτήσει δυνατότητες και σιγά σιγά κλείνει το όποιο χάσμα με όσους θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι μετά την δυσάρεστη αυτή εμπειρία θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να εντοπίσουμε εγκαίρως τέτοιου είδους απόπειρες ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.

Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι στην επόμενη σύνδεση αυτός με τον οποίο θα συνομιλεί εσείς ή οποιοσδήποτε από την ελληνική πλευρά δεν θα είναι ένα fake.

Όπως εξελίσσεται τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιου είδους λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα χει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Στην αντίθετη κατεύθυνση, ένας συνεχής αγώνας. Ελπίζω ότι θα τον κερδίσουμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος.

Σας προβληματίζει; Λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που το θέμα της Ουκρανίας θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.

Προφανώς δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή, αλλά νομίζω ότι αν δει κανείς όλες τις κινήσεις που γίνονται, άλλοτε επιλέγεται η περίοδος πριν από εκλογικές αναμετρήσεις και είχαμε πολύ έντονη δραστηριότητα. Αυτή τη φορά ρωσικών υπηρεσιών. Το ξέρουμε με σιγουριά. Στις εκλογές στη Μολδαβία, στις εκλογές στην Αρμενία, υπάρχουν ανησυχίες και για ευρωπαϊκές χώρες. Αρα, σε διάφορες χρονικές στιγμές υπάρχει ένας σχεδιασμός που εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο.

Εχει ενδιαφέρον αυτή η διάσταση που δίνεται. Εάν υποθέσουμε ότι είναι ρωσικός δάκτυλος για παρέμβαση σε εθνικά ζητήματα, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συζήτηση που είχαν με εσάς, ώστε αύριο μεθαύριο, σε ανύποπτο χρόνο να έχουν έναν μοχλό πίεσης για τις εθνικές εκλογές; Διότι βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Γι αυτό το ρωτώ.

Νομίζω ότι ό, τι είπα είναι το μήνυμα, η εθνική γραμμή και το μήνυμα που έχουμε στείλει στους Ουκρανούς σε διάφορα επίπεδα, τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Δεν νομίζω ότι ειπώθηκε κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.

Αυτό όμως δεν το ξέρουν αυτοί. Δεν το ήξεραν. Όταν αποπειράθηκαν να συζητήσουν μαζί σας μέσω Facebook, δεν ήξεραν τι θα τους απαντήσετε, ενώ η πρόθεση που είχαν εάν σχετίζεται με κάτι τέτοιο.

Η πρόθεση θα ήταν προφανώς να δημιουργήσουν πρόβλημα. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τι λέει κάνεις, είναι και πώς γίνεται μια σχετική κοπτοραπτική με προχωρημένους αλγόριθμους και λογισμικό για να εμφανιστεί να λέει κάτι το οποίο δεν είπε κάποιος ποτέ.

Κύριε Ντόκο, όταν σας συνέβη προσωπικά, εσείς, αν εξαιρέσουμε τη θέση σας, τη νιώσατε.

Ήταν μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία. Δεν σας το κρύβω. Αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί να εμπιστεύεται κανείς ούτε τα μάτια του. Και είναι κάτι το οποίο με οδηγεί στο να αναθεωρήσω μια σειρά από πράγματα και επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Επειδή η χώρα μας έχει κάνει πολλές προσπάθειες σ αυτό και στην ενημέρωση και στην τεχνητή νοημοσύνη. Όταν ενημερώσατε τον πρωθυπουργό τι σας είπε;

Προβληματίστηκε. Αλλά το ζήτημα των fake news είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ καλή σχέση με την τεχνολογία. Καταλαβαίνει τα ζητήματα αυτά. Είναι κάτι που τον έχει προβληματίσει και παλαιότερα και αυτό ήρθε ως επιβεβαίωση των ανησυχιών του.

Το χρονικό

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, βρέθηκε στο στόχαστρο των γνωστών Ρώσων φαρσέρ Vovan και Lexus, οι οποίοι κατάφεραν να τον παραπλανήσουν, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού προέδρου, Ρουστέμ Ουμέροφ, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης.

Οι δύο Ρώσοι έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τη συνομιλία, κατά την οποία συζητήθηκαν εκτενώς τόσο το περιστατικό με το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας όσο και ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας και Ουκρανίας.

Στο βίντεο, οι φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο ενός νέου παρόμοιου συμβάντος με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά σε ελληνικά νησιά, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στο γραφείο του Ουκρανού προέδρου και το υπουργείο Άμυνας της χώρας σχετικά με επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων.

Ο Θάνος Ντόκος φέρεται να τόνισε την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας, αναφέροντας ότι εκείνη την περίοδο ο επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών πραγματοποιούσε επαφές στο Κίεβο με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ταυτόχρονα, εκφράζει την ανησυχία του για τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένα νέο περιστατικό εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, λέγοντας ότι «είναι περίοδος τουρισμού, υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε ο πόλεμος να μεταφερθεί στην επικράτεια ή στα χωρικά μας ύδατα». Επίσης, λέει ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε «πολύ σημαντικά προβλήματα» για την ελληνική κυβέρνηση, ενώ σημειώνει ότι την περίοδο του περιστατικού στη Λευκάδα ο διοικητής της ΕΥΠ βρισκόταν στο Κίεβο για επαφές με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Παρακαλώ να προειδοποιήσετε όσους σχεδιάζουν μια τέτοια ενέργεια. Πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύχναστα ύδατα και οποιοδήποτε περιστατικό που θα επηρέαζε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον τουρισμό θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις», εμφανίζεται να λέει, τονίζοντας ότι το Κίεβο «πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει να χάσει την υποστήριξη της Ελλάδας για να καταστρέψει ένα ρωσικό πλοίο. Είναι τόσο απλό», αναφέρει, και προσθέτοντας ότι μια σοβαρή κρίση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται τη στήριξη όλων των συμμάχων του.

Ολόκληρη η φάρσα

Φαρσέρ: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω που σας ακούω ξανά από την τελευταία μας συνάντηση. Και θα ήθελα να σας πω ξανά ότι, αυτό το ατύχημα, νομίζω ότι έχει ήδη τελειώσει. Και, ο πρόεδρος ήθελε ξανά να σας στείλει ένα μήνυμα ότι, λυπάται, αλλά βλέπω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κάποια δύναμη μέσα στην κυβέρνησή μας που πραγματικά θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταξύ, Ελλάδας και Ουκρανίας. Και, φυσικά, αυτό το ατύχημα ήταν, πάλι μεγάλο πρόβλημα. Και θα ήθελα να σας πω ότι δεν θέλω αυτό το ατύχημα να ξανασυμβεί. Και είναι πραγματικά σημαντικό να διατηρούμε επαφή μεταξύ των γραφείων μας.

Θάνος Ντόκος: Όχι, σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Ας, ας… Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστούμε τέτοια περιστατικά είναι να έχουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας. Επίσης, όπως γνωρίζετε, ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών μας βρίσκεται στο Κίεβο αυτή τη στιγμή. Έχει ή είχε χθες, έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του. Επομένως, είναι σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.

Φαρσέρ: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά έχουμε διαφορετικές απόψεις επειδή, ας μου επιτραπεί να πω ότι το πρόβλημα είναι ότι το γραφείο του προέδρου καταλαβαίνει το πρόβλημα. Και η Μυστική μας Υπηρεσία καταλαβαίνει επίσης, αλλά το Υπουργείο Άμυνας μας πιστεύει ότι δεν είναι ένοχοι σε αυτό το ατύχημα. Και όπως άκουσα από μερικούς ανθρώπους στο γραφείο του Υπουργού, αυτό το ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί επειδή το Υπουργείο Άμυνας μας εργάζεται κόντρα στο γραφείο του προέδρου (σ.σ. χωρίς την έγκριση του Β. Ζελένσκι). Και γι’ αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτό το ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί ξανά κοντά σε κάποιο από τα νησιά σας. Και αυτό είναι σημαντικό και κρίσιμο να καταλάβετε ότι τα γραφεία μας πρέπει να είναι σε επαφή.

Θάνος Ντόκος: Όχι, αυτό είναι αυτό είναι λίγο τρομακτικό, για να είμαι ειλικρινής. Είναι τουριστική περίοδος. Υπάρχει αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοήσετε τις ανάγκες του πολέμου από την πλευρά σας. Ας προσπαθήσουμε πώς να αποτρέψουμε ένα τέτοιο περιστατικό να ξανασυμβεί. Ας κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Φαρσέρ: Ναι, συμφωνώ απόλυτα γιατί άκουσα, πρόσφατα ότι θα ήθελαν να επαναλάβουν μια τέτοια επιχείρηση επειδή πιστεύουν ότι είναι πιο σημαντικό να βομβαρδίσουν ρωσικά πλοία. Και γι’ αυτό, αυτοί νομίζω ότι είναι άνθρωποι του πολέμου. Θέλουν να δημιουργήσουν νέα προβλήματα για τους Ρώσους, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό προκαλεί επίσης μεγάλα προβλήματα για τους συμμάχους μας όπως η Ελλάδα. Έτσι λειτουργούν. Όπως γνωρίζετε, εργάζονται ξανά, το (σ.σ. προεδρικό) γραφείο, επειδή είναι ένας στρατιωτικός λαός και πιστεύουν ότι η θέλησή τους είναι πιο σημαντική από τη βούληση του προέδρου.

Θάνος Ντόκος: Και παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι θα έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες. Έτσι, ένα τέτοιο ατύχημα θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ σημαντικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Και, ξέρετε, η αντίδρασή μας σε περίπτωση ατυχήματος θα ήταν πολύ έντονη. Αλλά πάλι, επιτρέψτε μου να προειδοποιήσω εδώ. Όσοι σχεδιάζουν μια τέτοια, τέτοια ενέργεια, αυτά είναι ύδατα. Ναι. Και οποιοδήποτε, οποιοδήποτε πρόβλημα που θα μπορούσε, οποιοδήποτε περιστατικό που θα επηρέαζε επίσης τη θαλάσσια ασφάλεια και τον τουρισμό μας θα προκαλούσε σημαντικά προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις.

Φαρσέρ: Αλλά πρέπει επίσης να καταλάβετε ότι έχουμε πόλεμο με τους Ρώσους. Είναι στρατιωτικοί στόχοι.

Θάνος Ντόκος: Ίσως μπορείτε να βρείτε έναν Ρώσο δισεκατομμυριούχο, αν και θα με εξέπληττε

Φαρσέρ: Δισεκατομμυριούχους που υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό.

Θάνος Ντόκος: Δεν έρχονται πια στην Ελλάδα. Πηγαίνουν στην Τουρκία ή σε άλλα μέρη. Αλλά πάλι, επιτρέψτε μου να επαναλάβω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός μου. Ξέρετε, καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του πολέμου. Αλλά δεν θέλουμε να γίνει αυτός ο πόλεμος στην επικράτειά μας ή στα ύδατά μας.

Φαρσέρ: Εντάξει. Λοιπόν. Προσπαθώ να πείσω τον υπουργό Άμυνας μας, αλλά είναι κάτι σαν τρελός του πολέμου.

Θάνος Ντόκος: Κοιτάξτε, πρέπει να αποφασίσει αν δεν ακούει πλέον τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Πρέπει να αποφασίσει αν η ζημιά σε ένα ρωσικό πλοίο αξίζει να χάσει την Ελλάδα και την υποστήριξη. Είναι τόσο απλό.

Φαρσέρ: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.

Θάνος Ντόκος: Τώρα το πρόβλημα είναι αν θα καταλάβει τι συζητάμε. Παρακαλώ προσπαθήστε να το εξηγήσετε αυτό όσο το δυνατόν πιο καθαρά.

Φαρσέρ: Ξέρετε, είναι μεγάλος οπαδός της συμφωνίας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πιστεύει ότι δεν είναι μεγάλη ζημιά. Αλλά για εμάς φυσικά και μπορεί. Μπορεί να οδηγήσει σε κάτι σαν στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδας. Γι’ αυτό ανησυχώ τόσο πολύ.

Θάνος Ντόκος: Ξέρετε, τώρα ανησυχώ περισσότερο από ό,τι στην αρχή της συζήτησής μας, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει ρήξη μεταξύ του γραφείου του προέδρου και του Υπουργού Άμυνας. Και ελπίζω να κατανοήσουν τις πιθανές συνέπειες. Νομίζω ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μια πολύ σοβαρή και περιττή κρίση μεταξύ των δύο χωρών μας. Αλλά χρειάζεστε όλο το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με το μέρος σας. Και αυτό θα προκαλούσε ρήξη και πολύ σοβαρά προβλήματα.

Φαρσέρ: Ναι. Και θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά ένα άλλο ερώτημα που θα ήθελα να συζητήσω είναι η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Ναι, επειδή θα είμαι εκεί και θα είναι και ο πρόεδρος επίσης. Αλλά, ποια είναι η γνώμη σας τώρα για την κατάσταση, για την υπόθεσή μας για το ΝΑΤΟ;

Θάνος Ντόκος: Μιλάμε για ένταξη;

Φαρσέρ: Ναι.

Θάνος Ντόκος: Λοιπόν, δεν βλέπω το ΝΑΤΟ έτοιμο να συζητήσει, ξέρετε, την πλήρη ένταξη. Δεν νομίζω ότι αυτή θα είναι μια από τις αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της Συνόδου. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, για τη θέση των ΗΠΑ έναντι του ΝΑΤΟ. Οπότε νομίζω, το βασικό παραδοτέο, εκτός από ορισμένες συμφωνίες για την αμυντική βιομηχανία, θα είναι μια πολιτική δήλωση ότι το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο, ότι υπάρχει πλήρης υποστήριξη από τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι αυτή είναι η προτεραιότητα για αυτή τη Σύνοδο. Φυσικά, θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία με κάθε τρόπο που μπορούμε, ελπίζοντας ότι δεν θα συμβεί τίποτα που θα μας κάνει να αλλάξουμε τη θέση μας όπως ένα περιστατικό, όπως συζητήσαμε.

Φαρσέρ: Ναι. Και αν τώρα βλέπετε επίσης ένα νέο βήμα πίσω από την ένταξη στην ΕΕ. Και φυσικά, ελπίζουμε ότι θέλουμε να καταλάβουμε ότι οι σύμμαχοί μας θα μας υποστηρίξουν. Αλλά υπάρχουν ορισμένες χώρες που δεν θέλουν να μας δουν στην ΕΕ. Και φυσικά είναι λυπηρό.

Θάνος Ντόκος: Η ΕΕ είναι ένα άλλο περίπλοκο ζήτημα. Για αυτό έχετε προτάσεις όπως αυτή που έκανε ο Καγκελάριος Μέρτς για μια ειδική ή υπό όρους ένταξη. Και, ξέρετε, πάλι, ειλικρινά μιλώντας, νομίζω ότι η πλήρης ένταξη θα βρει αντιρρήσεις από ορισμένα από τα μεγάλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η υπό όρους ένταξη μπορεί να έχει καλύτερες πιθανότητες. Επίσης, θα περιμένω από εσάς ένα προσχέδιο της συμφωνίας για τα drones, ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε το περιεχόμενο, τους όρους και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την υπογραφή μιας διμερούς συμφωνίας.

Φαρσέρ: Φυσικά, αλλά γενικά, τι σχεδιάζετε;

Θάνος Ντόκος: Κοιτάξτε, θα θέλαμε να υπογράψουμε μια συμφωνία που να καλύπτει, ξέρετε, το τυπικό μέρος και στη συνέχεια να έχουμε μια πιο λεπτομερή συζήτηση σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα στείλετε κάποιον εδώ ή κάποιος από την πλευρά μας θα έρθει στην Ουκρανία και θα μιλήσει για τις λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ταυτόχρονα. Ξέρετε, να έχουμε ένα προσχέδιο συμφωνίας προς διαπραγμάτευση και συζήτηση και στη συνέχεια να έχουμε μερικούς από τους στρατιωτικούς και βιομηχανικούς μας ανθρώπους να συνομιλήσουν μαζί σας και να αποφασίσουν ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα συγκεκριμένα. Ξανά, είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε οποιοδήποτε περιστατικό. Αλλά ξανά, ταυτόχρονα, παρακαλώ μιλήστε με την πλευρά σας. Ας βεβαιωθούμε ότι δεν θα κάνουν τίποτα που θα προκαλέσει περιττά προβλήματα.

Φαρσέρ: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

Θάνος Ντόκος: Ευχαριστώ. Κι εσείς επίσης. Ό,τι καλύτερο.

Φαρσέρ: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

Για… υβριδική επίθεση μιλά η κυβέρνηση

Μπροστά στο διογκούμενο κύμα αντιδράσεων, κυβερνητικές πηγές αποδίδουν το περιστατικό σε… υβριδική επίθεση με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και αναφέρουν ότι δεν υπήρξε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.

Οι πηγές αυτές ανέφεραν ότι το περιστατικό «πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης», προσθέτοντας ότι «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων».

Επίσης, τονίζουν ότι «καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας» και επισημαίνουν ότι «ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους», φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του Πολωνού προέδρουν που νόμιζε ότι συνομιλούσε με τον Μακρόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θ. Ντόκος θα δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό το βράδυ στον ΣΚΑΪ, ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κλίμα είναι βαρύ για τον ίδιο.

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η παραίτηση

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις στην Αθήνα: αρχικά, ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος «τσίμπησε» τη φάρσα, σημείωσε σε ανάρτησή του ότι «δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικης Ασφαλειας της Ελλάδας πεφτει θυμα φαρσέρ (μαζί με άλλους πολιτικούς στο εξωτερικό). Ούτε ότι αποκαλύπτει ότι “θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό”. Το πλέον σοβαρο ειναι οτι αποκαλύπτει αβίαστα τις κινήσεις και τις επισκέψεις του επικεφαλής της ΕΥΠ σε άλλες χώρες. Δεν ειναι δυνατόν η χώρα να εκτίθεται διεθνώς για άλλη μία φορά».

❗️Δεν είναι μόνο στα όρια της φαρσοκωμωδίας ότι ο Γενικός Γραμματέας Εθνικης Ασφαλειας της Ελλάδας πεφτει θυμα φαρσέρ (μαζί με άλλους πολιτικούς στο εξωτερικό).



❗️Ούτε ότι αποκαλύπτει ότι «θα έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό»…



❗️Το πλέον σοβαρο ειναι οτι αποκαλύπτει αβίαστα τις… — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) July 3, 2026

Λίγο αργότερα, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την παραίτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, αναφέροντας ότι «εδώ και ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας video από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γ.Γ. Εθνικής Ασφάλειας κ. Θάνου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα -κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος σε αυτές- ενώ μοιράζεται και πληροφορίες για την αποστολή του Διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο.

Απαιτούνται απαντήσεις:

▪️ Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό;

▪️ Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;

▪️ Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν.

Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος».

ΕΛΑΣ: Η κυβέρνηση αποδεικνύεται επικίνδυνα ερασιτεχνική στον χειρισμό ζητημάτων ευαίσθητων για την χώρα

Σε δήλωσή του, ο Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ, Χάρης Τζήμητρα αναφέρει πως «το γεγονός ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, έπεσε θύμα Ρώσων χάκερ, και αποκάλυψε σχεδιασμούς της χώρας, τόσο όσον αφορά την Ουκρανία αλλά και τις επαφές του διοικητή της ΕΥΠ, συνιστά ένα ακόμη πολυ ανησυχητικό συμβάν για την εθνική ασφάλεια, μετά το περιστατικό με το ουκρανικό drone. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύεται επικίνδυνα ερασιτεχνική στον χειρισμό ζητημάτων ευαίσθητων για την χώρα, αν και απολύτως επαγγελματική στην επικοινωνία. Αναμένουμε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις, καθώς και να ληφθούν επιτέλους σοβαρά μέτρα για την προστασία της χώρας από κάθε είδους υβριδική απειλή».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζει πως «η κυβέρνηση με σύνθημα την ασφάλεια εξελίσσεται σε παράγοντα ανασφάλειας για τη χώρα.

«Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της «ασφάλειας». Σήμερα, όμως, το ίδιο το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος κι επικίνδυνος κρίκος. Οι αποκαλύψεις για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Έρχονται να προστεθούν στις υποκλοπές, στα σοβαρά κενά κυβερνοασφάλειας, στην αύξηση της εγκληματικότητας και σε μια μακρά αλυσίδα γεγονότων που διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί αποτελεσματικού κράτους. Όταν καταρρέουν ακόμη και οι δικλίδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν πλήττεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης. Πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας και ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών. Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Γιατί μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την ασφάλεια των ίδιων των θεσμών, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας».

Δούρου: Η κυβέρνηση να απαντήσει άμεσα σε 4 ερωτήματα

Η Τομεάρχισσα Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. αναφέρει πως «το περιστατικό της φάρσας που έπεσε θύμα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος προκαλεί σειρά εύλογων ερωτημάτων στα οποία οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση άμεσα:

1. πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ότι πρόκειται για… “υβριδική” επίθεση από τη στιγμή που οι συγκεκριμένοι φαρσέρ είναι διεθνώς γνωστοί ακριβώς για αυτές τις φάρσες τους; Άγνοια; Αδιαφορία; Ανικανότητα;

2. τι είδους συμβουλές και τι είδους ασφάλεια μπορεί να παρέχει στον Πρωθυπουργό ένας Σύμβουλος Ασφάλειας που πέφτει τόσο εύκολα θύμα πασίγνωστων διεθνώς φαρσέρ;

3. τι σηματοδοτούν όσα περιγράφει ο κ. Ντόκος για τις σχέσεις Ελλάδας – Ουκρανίας; Ισχύουν;

4. αν όντως υπάρχει η αίσθηση ότι η σχέση με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι δημιουργεί τόσα προβλήματα στην Αθήνα, τότε γιατί η Ελληνική κυβέρνηση επιμένει στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων (συμφωνία στο Γκντάνσκ, κα);

Είτε γίνει δεκτή είτε όχι η παραίτηση του κ. Ντόκου, η ουσία παραμένει η ίδια: μια φάρσα έφερε ξανά στο προσκήνιο τη διαπίστωση ότι η δεξιά κυβέρνηση καθιστά ευάλωτη την χώρα ασκώντας εξωτερική πολιτική με όρους μικροκομματικών συμφερόντων και όχι με όρους προώθησης των εθνικών συμφερόντων στο πλαίσιο συνεκτικής εθνικής στρατηγικής στη βάση του διεθνούς δικαίου. Και αυτή η διαπίστωση την καθιστά επικίνδυνη για τον τόπο».

ΚΚΕ: Το μεγαλύτερο “κενό ασφαλείας” είναι οι ανυπολόγιστοι κίνδυνοι που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό, η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο

«Το μεγαλύτερο “κενό ασφαλείας” που προκύπτει και από το περιεχόμενο της συνομιλίας του συμβούλου του πρωθυπουργού με τους Ρώσους που υποδύονταν τους Ουκρανούς αξιωματούχους, είναι οι ανυπολόγιστοι κίνδυνοι που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ και για την οποία κανένα άλλο κόμμα δεν βγάζει “άχνα”» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και προσθέτει:

«Μόνο ανατριχίλα προκαλεί να ακούει κανείς τον Έλληνα αξιωματούχο να λέει ότι “καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του πολέμου”, όταν έχει μόλις ενημερωθεί ότι επίκειται νέο χτύπημα με ουκρανικά θαλάσσια drones κατά ρωσικών στόχων κοντά σε ελληνικά νησιά και απλώς να ζητά να μην υλοποιηθεί αυτό επειδή “βρισκόμαστε σε τουριστική και προεκλογική περίοδο”…».

«Ενδεικτικό του κυνισμού της πολεμικής εμπλοκής είναι ότι ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, μετά τα παραπάνω και σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, θέτει ο ίδιος το ζήτημα της υπογραφής συμφωνίας συμπαραγωγής θαλάσσιων drones με την Ουκρανία!

Επιπλέον, από τη συνομιλία προκύπτει ξεκάθαρα ότι είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης πως το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα στόχευε ρωσικό πολεμικό πλοίο, όπως έχει αποκαλύψει ο “Ριζοσπάστης”» αναφέρει, ακόμα, το ΚΚΕ και καταλήγει στο σχόλιό του:

«Εδώ και τώρα να βγει η Ελλάδα από το μακελειό του πολέμου πριν να είναι αργά, να μην υπάρξει καμία νέα συμφωνία με το καθεστώς Ζελένσκι, να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί η χώρα από τις κυρώσεις στη Ρωσία. Ο λαός να τιμωρήσει αυστηρά την κυβέρνηση και τα κόμματα της πολεμικής εμπλοκής».

Ο Σαμαράς αναρωτιέται αν ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του

Σχετικά με το περιστατικό με τους Ρώσους φαρσέρ που ξεγέλασαν τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση: «Ο κ. Ντοκος είναι ακόμα στη θέση του;»

Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του; — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) July 3, 2026

Νέα Αριστερά: Η πραγματική φάρσα είναι η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός

«Δεν χρειάζεται να ακούσει κανείς πολλά περισσότερα για να καταλάβει πόσο χαμηλά έχει πέσει η εξωτερική πολιτική της χώρας επί της κυβέρνησης Μητσοτάκη: ο κορυφαίος σύμβουλος του πρωθυπουργού έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ και αποκάλυψε όλους τους τακτικισμούς της κυβέρνησης καταδεικνύοντας τον καιροσκοπικό χαρακτήρα του χειρισμού της σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα. Αφού ο κύριος Μητσοτάκης δεν αποπέμπει τον κύριο Ντόκο, τουλάχιστον ο ίδιος ας διασώσει την αξιοπρέπειά του και ας παραιτηθεί. Η εθνική ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να μείνει άλλο στα χέρια θυμάτων φάρσας, ούτε σε επικίνδυνους υπουργούς που δεν γνωρίζουν πως η Λευκάδα ειναι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων».

Χαμός στο Χ

Πάντως, η φάρσα της οποίας έπεσε θύμα ο Θ. Ντόκος έδωσε αφορμή για πραγματικό… πανηγύρι στο Χ:

Πριν λίγο οι Ρώσοι φαρσέρ Vovan & Lexus δημοσίευσαν βιντεοσυνέντευξη με τον Θάνο Ντόκο, Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του ΠΘ Μητσοτάκη να ομολογεί ότι έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες!

Λέει και άλλα…

Δείτε το! Θα καταλάβετε με πόσο άχρηστους πρόθυμους κυβερνώντες έχουμε μπλέξει:👇 pic.twitter.com/X87Ns5J5W6 — Panagiotis G. Pavlos (@PGPavlos) July 3, 2026

Ο Ντόκος δεξί χέρι Μητσοτάκη, επιφορτισμένος με τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε υβριδικές απειλές, ανάλυση κινδύνων & την διαχείριση κρίσεων, δεν επαλήθευσε την ταυτότητα του συνομιλητή.

Κενό στα πρωτόκολλα,απουσία κουλτούρας ασφαλείας σε ανώτατο επίπεδο



Γαμημένοι ερασιτέχνες https://t.co/exP309efod — Σταυροφόρος (@stavroforos_) July 2, 2026

Μετά τον αητό Παχλαβί, θύμα των γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος ασφαλείας του Μητσοτάκη Ντόκος🤡 pic.twitter.com/LgCjlEXVpz — Themistoklis Zafeiriou (@temiszafiriou) July 3, 2026

Ο άνθρωπος αυτός είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του ΠΘ και της χώρας.

Δεξιά το βιογραφικό του. Αριστερά ο ίδιος σε συνομιλία του με Ρώσους, υποδυόμενους Ουκρανούς αξιωματούχους, στην οποία συνομιλία το μόνο που δεν είπε είναι τι χρώμα βρακί φορά ο ΠΘ.



Κατά τύχη υπάρχουμε!🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/MNCELVx8zd — Thanos Dimou (@AthanDim) July 3, 2026

Η…δεξιά αριστεία της ανικανότητας ξαναχτυπά !!!



«Μη στείλετε άλλο drone γιατί έχουμε εκλογές»!!!



Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού της Ελλάδας έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, που υποδύθηκαν τους δηθεν Ουκρανούς Αξιωματούχους που δίνουν «εξηγήσεις» για το Ουκρανικό… pic.twitter.com/mdp2LWV3ET — Πεν Νταλαούρα (@ntalaoura) July 3, 2026

Τα πράγματα είναι ακόμη πιο άσχημα! Ο Ντόκος αποκάλυψε στους φαρσέρ διαβαθμισμένη πληροφορία εθνικής ασφάλειας: Παραδέχτηκε ανοιχτά ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε στενά Ρώσους πολίτες ή άτομα με ρωσικά διαβατήρια στην Ελλάδα, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη.

🤡 — H XENARløS🐦 (@hx3n4r10s) July 3, 2026

Πραγματικά το παρακάτω βίντεο με τα επικίνδυνα κενά ασφαλείας στις επικοινωνίες των ανώτατων Ελλήνων αξιωματούχων αποδεικνύει: 1) τη ρηχότητα των ελληνικών θεσμών, με εξαίρεση τους τομείς Πρωθυπουργικής πολιτικής επικοινωνίας & υποκλοπών στο εσωτερικό, & 2) πως ανά πάσα στιγμή η… https://t.co/SRHfewr944 — Διονύσης Παντής (@pantislawoffice) July 3, 2026

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