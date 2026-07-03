Παρέβαση Σαμαρά, διερωτήθηκε αν ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του

Το περιστατικό με τους Ρώσους φαρσέρ που ξεγέλασαν τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, δεν άφησε ασχολίαστο ο Αντώνης Σαμαράς.

Ειδικότερα ο πρώην πρωθυπουργός… διερωτήθηκε αν ο σύμβουλος ασφαλείας του πρωθυπουργού είναι ακόμα στη θέση του. «Ο κ. Ντοκος είναι ακόμα στη θέση του;» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως ο Θάνος Ντόκος, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού, εξαπατήθηκε από γνωστό δίδυμο Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι κατάφεραν να συνομιλήσουν μαζί του προσποιούμενοι Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το Μέγαρο Μαξίμου έκανε λόγο για «υβριδική επίθεση», «με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI», ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτησή του. Τη φάρσα γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι Ρώσοι, οι οποίοι μάλιστα δημοσίευσαν αποσπάσματα από όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

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