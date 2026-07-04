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04.07.2026 16:35

Μουντιάλ 2026: Στον λαό της Παλαιστίνης αφιέρωσε τη νίκη της Αιγύπτου ο Χοσάμ Χασάν

04.07.2026 16:35
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Τυλιγμένος με την τρίχρωμη σημαία της Παλαιστίνης πανηγύρισε ο προπονητής της Αιγύπτου Χοσάμ Χασάν την πρόκριση της ομάδας του στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, 177 φορές διεθνής και επί δεκαετίες ίνδαλμα του αιγυπτιακού αθλητισμού, πλησίασε την κερκίδα με τους συμπατριώτες του και ενορχήστρωσε τα συνθήματα που ακούστηκαν: «Free, freee Palestine»!

«Είτε ο Θεός να προσφέρει τη νίκη στα αδέλφια μας στην Παλαιστίνη και να δείξει έλεος στους μάρτυρες. Θέλω να τους πω, ότι αυτή η νίκη αφιερώνεται από εμάς στον λαό της Αιγύπτου και στον λαό της Παλαιστίνης. Σε αυτούς τους ευγενικούς και ενάρετους ανθρώπους», δήλωσε στο αραβικών συμφερόντων BeIn Sports λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Χοσάν αποσιωπήθηκαν ομαδικά από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία απέφυγαν οποιαδήποτε αναφορά.

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