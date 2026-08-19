Μηχανική βλάβη στο πλοίο «ΑΘΗΝΑ» – Δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο για Αίγινα και Αγκίστρι

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Απαγoρεύθηκε ο απόπλους στο επιβατηγό υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ» Ν.Π. 9824, λόγω μηχανικής βλάβης στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Αίγινα και Αγκίστρι, με 14 επιβάτες.

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

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