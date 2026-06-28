Αίγινα: Απαγορεύτηκε ο απόπλους επιβατηγού υδροπτέρυγου λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης με 79 επιβάτες

Στην απαγόρευση απόπλου του επιβατηγού υδροπτέρυγου «Flying Dolphin Athina» λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης προχώρησε το Λιμεναρχείο της Αίγινας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια προς τον Πειραιά, μεταφέροντας συνολικά 79 επιβάτες.

Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον τελικό προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

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