Ηράκλειο: Κακουργηματικές διώξεις στους δύο ανηλίκους που παρέσυραν και εγκατάλειψαν 36χρονη πεζή

Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος των δύο ανηλίκων που παρέσυραν και εγκατέλειψαν 36χρονη με μηχανή, στο Ηράκλειο της Κρήτης, άσκησε η Εισαγγελία.

Σε βάρος των δύο αγοριών, ηλικίας 15 και 16 ετών, που οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή, ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη.

Στη δικαιοσύνη πρόκειται να παρουσιαστούν και οι μητέρες τους, που συνελήφθησαν κατηγορούμενες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ανασφάλιστο και χωρίς ΚΤΕΟ το δίκυκλο

Σύμφωνα με το Cretalive, το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βίτσι, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο ανήλικοι – το οποίο ήταν ανασφάλιστο και δεν είχε περάσει ΚΤΕΟ – εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και παρέσυρε μια 36χρονη γυναίκα.

Οι δύο ανήλικοι εγκατέλειψαν το σημείο του ατυχήματος και τράπηκαν σε φυγή πεζή, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ωστόσο στο σημείο του τροχαίου υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι δύο νεαροί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να επικοινώνησαν με ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο τους μετέφερε λίγο αργότερα στο σημείο του τροχαίου με το αυτοκίνητό του προκειμένου να δουν πώς είχε εξελιχθεί το περιστατικό.

Οι ανηλικοι που βρίσκονταν στο πίσω μέρος του οχήματος, σκυμμένοι, κατά τις ίδιες πηγές, αναγνωρίστηκαν από αυτόπτη μάρτυρα.

Αμέσως συνελήφθησαν από άνδρες της Τροχαίας και της ομάδας ΔΙΑΣ.

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