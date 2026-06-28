Θλίψη στον Ολυμπιακό: Έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου

Έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια των «ερυθρολεύκων».

Η υπεύθυνη της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός πέθανε το πρωί της Κυριακής, «βυθίζοντας στο πένθος όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να μοιραστούν μαζί της στιγμές μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας μας».

🕊️ Η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Κανέλλα Χρυσονίδου.



Για περισσότερα από 25 χρόνια υπηρέτησε την ομάδα μας με αφοσίωση, επαγγελματισμό και ήθος, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στις καρδιές όλων μας.



Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 28, 2026

«Η Κανέλλα Χρυσονίδου υπηρέτησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφοσίωση, συνέπεια και επαγγελματισμό από το 1998. Ξεκίνησε την πορεία της στην υποστήριξη των πωλήσεων των εισιτηρίων διαρκείας και στη συνέχεια εργάστηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στη Γραμματειακή Υποστήριξη. Από το 2010 ανέλαβε τη θέση της Υπεύθυνης της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, προσφέροντας επί σειρά ετών πολύτιμο έργο και κερδίζοντας την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη όλων.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Η εργατικότητα, το ήθος, η αξιοπρέπεια και το χαμόγελό της θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη και στις καρδιές μας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της.

Κανέλλα, θα μας λείψεις»

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