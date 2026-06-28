Εύβοια: Ρασοφόρος YouTuber έκανε… εξορκισμό σε λαγοκέφαλο και προέτρεψε 12χρονη να τον πιάσει

Οργή και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το πρωτοφανές περιστατικό, που σημειώθηκε σε παραλία της Νότιας Εύβοιας, με πρωταγωνιστή έναν 48χρονο ρασοφόρο YouTuber, ο οποίος εμφανίζεται ως μοναχός.

Σύμφωνα με το «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE», το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο συγκεκριμένος άνδρας -που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη- άρχισε να τελεί αγιασμό και εξορκισμό στην παραλία λόγω της εμφάνισης λαγοκέφαλου, προκαλώντας την έκπληξη μιας μητέρας και των δύο ανήλικων παιδιών της, ηλικίας 12 και 14 ετών, που βρίσκονταν στο σημείο.

Η προτροπή στην 12χρονη

Μόλις ολοκλήρωσε την «τελετή», ο ρασοφόρος προέτρεψε μάλιστα την 12χρονη να βουτήξει στο νερό και να πιάσει το ψάρι, διαβεβαιώνοντάς την ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Δεν χρειάζεται να φοβάσαι, πλέον έχω τελέσει εξορκισμό είναι άκακος με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο» φέρεται να της είπε.

Η αντίδραση της μητέρας και η απάντηση με ύβρεις

Η προτροπή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της μητέρας του παιδιού, που άρχισε να καταγράφει τον ρασοφόρο με το κινητό της τηλέφωνο. Εκείνος, σε κατάσταση αμόκ, της άρπαξε τη συσκευή και την πέταξε μακριά.

Όταν η γυναίκα του δήλωσε ότι θα καλέσει την αστυνομία, ο 48χρονος εξαπέλυσε χυδαίες ύβρεις εναντίον της, αδιαφορώντας για την παρουσία των ανήλικων παιδιών, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

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