Τραγωδία στη Βαρυμπόμπη: Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε τοιχίο και τυλίχτηκε στις φλόγες – Νεκρός ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα οδηγό αυτοκινήτου σημειώθηκε, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στη Βαρυμπόμπη.

Αυτοκίνητο που κινούνταν στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία) προσέκρουσε σε τοιχίο, εξετράπη της πορείας του και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και, όπως έγινε γνωστό, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την απομάκρυνση του οχήματος, το οποίο έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδήρου.

Σορός απανθρακωμένου ατόμου ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς από ΕΙΧ αυτοκίνητο, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νέας Ερυθραίας Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία ταυτότητας του θύματος, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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