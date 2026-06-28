Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για φωτιές στην Αττική την Κυριακή – Πολύ υψηλός για μια ακόμα μέρα ο κίνδυνος

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Αττική, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός) του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ο κρατικός μηχανισμός, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, με περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα να λειτουργούν σε 24ωρη βάση, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

Στον Δήμο Διονύσου, οι ασύρματοι παραμένουν διαρκώς ανοιχτοί, τα οχήματα έχουν ανεφοδιαστεί και οι εθελοντές βρίσκονται στις προκαθορισμένες θέσεις τους. Σύμφωνα με τους εθελοντές πυροσβέστες, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στην κατηγορία 4, οι περιπολίες πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία που έχουν υποδειχθεί από την Πυροσβεστική, ώστε να εξασφαλίζεται ο ταχύτερος δυνατός χρόνος επέμβασης στις περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, καταγράφονται και εικόνες που προκαλούν προβληματισμό, καθώς σε ορισμένα σημεία εξακολουθούν να υπάρχουν σακούλες με ξερά χόρτα και υπολείμματα καθαρισμών, παρά τον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Αυξημένη είναι η επιτήρηση και στην Πεντέλη, όπου τα πυροφυλάκια παρακολουθούν διαρκώς την ευρύτερη περιοχή για τον έγκαιρο εντοπισμό καπνού. Από το πυροφυλάκιο υπάρχει οπτική επαφή με το μεγαλύτερο μέρος του δήμου και σημαντικό τμήμα του λεκανοπεδίου, γεγονός που επιτρέπει την άμεση ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων μόλις εντοπιστεί οποιαδήποτε ύποπτη εστία.

Στο επιχειρησιακό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο όλες οι πληροφορίες από τα πυροφυλάκια και τις περιπολίες, οι οποίες διαβιβάζονται άμεσα στην Πυροσβεστική, ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις με το πρώτο σήμα κινδύνου. Τα περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται σε προκαθορισμένα σημεία, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πυροσβεστικής, ενώ δύο οχήματα πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες.

Παράλληλα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε αυτοψία στον Ασπρόπυργο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών. Όπως τόνισε, οι παρεμβάσεις αυτές έχουν στόχο να λειτουργήσουν ως ανάχωμα σε ενδεχόμενη πυρκαγιά, προστατεύοντας τόσο τις κατοικημένες περιοχές όσο και τον δρυμό και τις δασικές εκτάσεις της Πάρνηθας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η Αττική θα παραμείνει και την επόμενη ημέρα στην κατηγορία 4, γεγονός που διατηρεί σε πλήρη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και η καύση αγροτικών εκτάσεων. Όπως επισημαίνουν, ολόκληρος ο μηχανισμός πρόληψης βρίσκεται σε ετοιμότητα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με στόχο να μη χρειαστεί καμία επέμβαση.

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