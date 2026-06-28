Θάνατος γυναίκας στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: Δύο συλλήψεις για την υπόθεση – Τα ερωτήματα που απασχολούν την αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, για την υπόθεση του θανάτου της 43χρονης στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου στην Κρήτη, οι οποίες προσπαθούν να καταλάβουν τι προκάλεσε την αυτοχειρία της.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις από την αστυνομία. Πρόκειται για τον πρόεδρο και τον έφορο οπλισμού που θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Τα ερωτήματα που απασχολούν τις Αρχές, όπως μεταφέρει το cretalive.gr, είναι: Tι ήταν αυτό που έκανε μία γυναίκα σε φάση διακοπών, να πάρει ταξί, να μεταβεί για πρώτη φορά σε σκοπευτήριο, να ζητήσει να ρίξει βολές, για να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο αυτοχειρίας; Με ποιον ή ποιους ήταν στην Κρήτη για διακοπές; Τι γνωρίζουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος της αλλά και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστράφηκε όσες ημέρες ήταν στην Κρήτη;

Απαντήσεις θα δώσει επίσης, το κινητό της τηλέφωνο το οποίο θα εξεταστεί και αυτό από τις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι, γυναίκα, η οποία καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε φτάσει στην Κρήτη πριν από τρεις ημέρες για διακοπές, βρισκόταν στο σκοπευτήριο προκειμένου να πραγματοποιήσει βολή.

Λίγο πριν το περιστατικό φέρεται να ζήτησε από τον υπεύθυνο της πίστας να απομακρυνθεί, λέγοντας του: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και αυτοπυροβολήθηκε.

Αμέσως διακομίστηκε στο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αλλά παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να την κρατήσουν, στη ζωή, κατέληξε.

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