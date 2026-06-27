Πέντε συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Φθιώτιδα, Σέρρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο

Στην ταυτοποίηση και σύλληψη των ατόμων που ευθύνονται για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο σε Φθιώτιδα, Σέρρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο προχώρησαν οι Αρχές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συλληφθέντες προκάλεσαν τη φωτιά λόγω γεωργικών εργασιών, ενώ για τη φωτιά στο Μαρκόπουλο ευθύνεται… μπάρμπεκιου που έκανε 52χρονος παρά τις συστάσεις της Πυροσβεστικής.

Ειδικότερα, στην περίπτωση της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα, το αρμόδιο τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος συνέλαβε έναν 63χρονο για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:10, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Σερρών προχώρησε στη σύλληψη αλλοδαπού για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στις 26 Ιουνίου 2026 σε αγροτική περιοχή του Δήμου Σιντικής Σερρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Από την πυρκαγιά κάηκαν συνολικά 20 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, υπολειμμάτων καλλιεργειών, γεωργικής έκτασης με περίπου 100 ελαιόδεντρα και χορτολιβαδικής έκτασης. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία.

Συνελήφθη επίσης ένας 39χρονος που το Σάββατο (27/6) στις 12:56 το μεσημέρι εκτελούσε εργασίες με τροχό και ηλεκτροκόλληση στην περιοχή της Κερατέας. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

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