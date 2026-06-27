Σύλληψη 32χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για κατοχή χιλιάδων λαθραίων τσιγάρων

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 32χρονο αλλοδαπό στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν χιλιάδες λαθραία τσιγάρα.

Ειδικότερα, ο 32χρονος εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.900 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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