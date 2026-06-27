Γαύδος: Διάσωση 35 μεταναστών από σκάφος της Frontex

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 35 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από σκάφος της Frontex, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 2 μποφόρ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

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