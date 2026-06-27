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27.06.2026 19:40

Γαύδος: Διάσωση 35 μεταναστών από σκάφος της Frontex

27.06.2026 19:40
LIMENIKO_SKAFOS

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 35 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από σκάφος της Frontex, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 2 μποφόρ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 19:43
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