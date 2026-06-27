Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Είδα στο TikTok ότι υπάρχει βαριά τραυματίας και κατάλαβα ότι το έκανα εγώ», υποστηρίζει ο 17χρονος

Στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο, φαίνεται πως συμμετείχαν τρεις ομάδες νεαρών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. το επεισόδιο ξεκίνησε με λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια ακολούθησε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ των τριών ομάδων, με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα – γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος καθ’ ομολογία δράστης ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 15χρονο.

Ο ίδιος περιέγραψε μία αλληλουχία γεγονότων που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησαν από αιφνιδιαστική επίθεση ομάδας ατόμων με οπαδικά χαρακτηριστικά και κατέληξαν στο μοιραίο περιστατικό.

Τι ισχυρίστηκε ο 17χρονος

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον των Αρχών, το βράδυ της επίθεσης βρισκόταν μαζί με φίλους του σε άλλο σημείο, πριν κατέβουν μέχρι τη γέφυρα στο Μοσχάτο. Λίγα λεπτά αργότερα, όπως κατέθεσε, εμφανίστηκε ομάδα περίπου 15 έως 20 ατόμων, αρκετοί εκ των οποίων φορούσαν φανέλες με τα διακριτικά ομάδας, ενώ ο καυγάς ξέσπασε όταν ένας αναγνώρισε κάποιον από την παρέα ως οπαδό άλλης ομάδας.

Ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να φύγει μαζί με έναν φίλο του, ωστόσο δύο άτομα άρχισαν να τους κυνηγούν. Όπως περιέγραψε, ο φίλος του κατάφερε να διαφύγει, ενώ ο ίδιος έπεσε στο έδαφος όταν του έβαλαν τρικλοποδιά.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, δέχθηκε χτύπημα με γκλοπ στο γόνατο, ενώ απέφυγε δεύτερο χτύπημα τελευταία στιγμή, ενώ άρχισε να τους φωνάζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες.

Ισχυρίστηκε, δε, ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του αλλά το άρπαξε και το προέταξε προσπαθώντας να τρομάξει τον 15χρονο για να φύγει μακριά του.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι κατάλαβε ότι τον τραυμάτισε όταν πλέον είχε επιστρέψει σπίτι του και είδε στο TikTok ότι υπήρχε ένας βαριά τραυματίας.

Το επόμενο πρωί, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του για να τον αναζητήσουν, φέρεται να ενημέρωσε τη μητέρα του για το περιστατικό και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές.

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