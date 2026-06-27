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27.06.2026 15:53

Ηράκλειο: Υπέκυψε η 43χρονη που τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

27.06.2026 15:53
NOSOKOMEIO

Υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, η 43χρονη γυναίκα, η οποία νωρίτερα το πρωί τραυματίστηκε από πυροβολισμό, στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, η 43χρονη, για την οποία οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, μετά από αξονική τομογραφία κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα έφερε σοβαρότατα τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι, όπου τραυματίστηκε, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοπυροβολισμού.

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Τραγωδία στο Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

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