Ηράκλειο: Διασωληνωμένη η 40χρονη – Τι λέει ο εκπαιδευτής του σκοπευτηρίου Μαλεβιζίου

Διασωληνωμένη, στο νοσοκομείο Βενιζέλειο του Ηρακλείου Κρήτης, βρίσκεται η 40χρονη γυναίκα που πυροβολήθηκε σήμερα το πρωί (27/06) μέσα στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, μπροστά στα έντρομα μάτια του εκπαιδευτή της.

Η γυναίκα για την οποία οι γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή φέρει εκτεταμένο τραύμα στο κεφάλι.

Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, ενώ η οικογένειά της φέρεται να ταξιδεύει εσπευσμένα στην Κρήτη για να βρεθεί στο πλευρό της γυναίκας που πιθανότατα θέλησε να θέσει τέλος στη ζωή της, στρέφοντας το όπλο πάνω της.

Από την πλευρά του, ο προέδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό τo περιστατικό, μιλώντας στο neakriti.gr.

«Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μας επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε», λέει.

Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», σημειώνει,

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

«Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω»

Όπως προσθέτει, «μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την… αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. «Φύγε λίγο πίσω… Με αγχώνεις… φύγε λίγο πίσω…».

Αναφερόμενος στο σενάριο της εκπυρσοκρότησης, δηλώνει: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το… έκανε».

«Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί», σημειώνει.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές έχουν αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και εστιάζουν τις έρευνές της στο αν ήταν επίσημη αθλήτρια της σκοποβολής και είχε νόμιμο δικαίωμα να πραγματοποιεί βολές ή εάν επρόκειτο για απλή πολίτη-επισκέπτρια, στην οποία δεν επιτρεπόταν να παραχωρηθεί οπλισμός.

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