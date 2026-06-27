«Απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά»: Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας – Επιχειρούν 7 εναέρια, στην περιοχή κλιμάκιο της ΔΑΕΕ

Πριν καλά καλά σβήσει η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, ένα νέο πύρινο μέτωπο στην περιοχή σήμανε συναγερμό στους πυροσβέστες.

Η νέα πυρκαγιά ξέσπασε, λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πέτρα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα Βοιωτίας. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Σαράντα πέντε πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδας πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι ήχησε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή.

Δήμαρχος Αλιάρτου: «Δύσκολη και επικίνδυνη η φωτιά»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλιάρτου- Θεσπιέων, Γιώργο Αραπίτσα, «η φωτιά μπήκε στην Πέτρα, αλλά σώθηκαν τα σπίτια χάρις την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής».

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για μια «πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη φωτιά, είμαστε σε κατοικημένη περιοχή. Ξεκίνησε δίπλα από τις γραμμές του τρένου αλλά ήταν δυνατοί οι άνεμοι με αποτέλεσμα να επεκταθεί πολύ γρήγορα προς το χωριό. Κάηκαν ποιμενικές εγκαταστάσεις, αλλά τα ζώα σώθηκαν».

Το χωριό βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικώνα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν για να περιορίσουν τη φωτιά πριν περάσει στον ορεινό όγκο.

Στην περιοχή έχει σπεύσει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας.

Το πρώτο μέτωπο

Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες.

Το πρώτο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας, λίγο πριν από τις 12, και είχε «σύμμαχο» τον δυνατό αέρα που φτάνει έως και τα 6 μποφόρ.

Και σε αυτή την περίπτωση ήχησε το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

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