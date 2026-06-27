search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 16:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2026 14:59

«Απομακρυνθείτε προς Λειβαδιά»: Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Πέτρα Βοιωτίας – Επιχειρούν 7 εναέρια, στην περιοχή κλιμάκιο της ΔΑΕΕ

27.06.2026 14:59
fwtia_elikoptero
Φωτογραφία αρχείου

Πριν καλά καλά σβήσει η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, ένα νέο πύρινο μέτωπο στην περιοχή σήμανε συναγερμό στους πυροσβέστες.

Η νέα πυρκαγιά ξέσπασε, λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πέτρα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Σαράντα πέντε πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδας πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι ήχησε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή.

Δήμαρχος Αλιάρτου: «Δύσκολη και επικίνδυνη η φωτιά»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλιάρτου- Θεσπιέων, Γιώργο Αραπίτσα, «η φωτιά μπήκε στην Πέτρα, αλλά σώθηκαν τα σπίτια χάρις την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής».

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για μια «πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη φωτιά, είμαστε σε κατοικημένη περιοχή. Ξεκίνησε δίπλα από τις γραμμές του τρένου αλλά ήταν δυνατοί οι άνεμοι με αποτέλεσμα να επεκταθεί πολύ γρήγορα προς το χωριό. Κάηκαν ποιμενικές εγκαταστάσεις, αλλά τα ζώα σώθηκαν».

Το χωριό βρίσκεται στους πρόποδες του Ελικώνα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν για να περιορίσουν τη φωτιά πριν περάσει στον ορεινό όγκο.

Στην περιοχή έχει σπεύσει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας.

Το πρώτο μέτωπο

Πρόκειται για τη δεύτερη φωτιά σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες.

Το πρώτο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας, λίγο πριν από τις 12, και είχε «σύμμαχο» τον δυνατό αέρα που φτάνει έως και τα 6 μποφόρ.

Και σε αυτή την περίπτωση ήχησε το 112.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες (Video)

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Με 210 χλμ/ώρα στην Κηφισιά: Χειροπέδες σε 21χρονο μετά από την «τρελή» κούρσα στην Αθηνών-Λαμίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos-hezbolax
ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

anagnwstopoulos
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

Ship
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 3 Ιουλίου στα πλοία της Ραφήνας – Ζητήματα ασφάλειας πληρωμάτων και πλοίων θέτει η ΠΕΝΕΝ

dimitra_papadopoulou_ndp
LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε “λυπάμαι πολύ, παιδί μου”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

tsipras 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί δεν είναι απίθανο να κινείται ο Τσίπρας στο 20% – Τα αποτελέσματα του 2023, η αποτυχία των επιγόνων του και του… ΠΑΣΟΚ

ikaria-diakopes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα νέα «κρυφά νησιά»: Οι 8 προορισμοί που κερδίζουν όσους εγκαταλείπουν Κυκλάδες και Σποράδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 16:32
livanos-hezbolax
ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

anagnwstopoulos
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

1 / 3