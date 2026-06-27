Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Τέσσερις οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσικλετών συνελήφθησαν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και του Τμήματος Τροχαίας Λητής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι οδηγοί 30, 31, 54 και 55 ετών, συνελήφθησαν στις περιοχές Αμπελοκήπων και Ωραιοκάστρου.

Στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, έπειτα από έλεγχο αστυνομικών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, προσήχθη αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα και στη συνεχεία στο Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, όπου συνελήφθη, 29χρονος αλλοδαπός – οδηγός δίκυκλης μοτοσικλέτας, ο οποίος δεν έφερε τα απαραίτητα έγγραφα που να αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Επιπρόσθετα βεβαιώθηκαν παραβάσεις του ΚΟΚ, μεταξύ άλλων, για ανασφάλιστο όχημα, στέρηση άδειας ικανότητας οδηγού, στέρηση άδειας κυκλοφορίας, στέρηση ΚΤΕΟ, στέρηση κρατικών πινακίδων και φθαρμένα ελαστικά.

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