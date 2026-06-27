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27.06.2026 12:45

Θεσπρωτία: 86χρονη έπεσε θύμα απάτης – Πώς την έπεισαν ότι αλλάζει νόμισμα η χώρα και της άρπαξαν 180.000 ευρώ

27.06.2026 12:45
ilikiwmeni

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 86χρονη στο Καστρί Θεσπρωτίας, η οποία εξαπατήθηκε από επιτήδειους και τους παρέδωσε περισσότερα από 180.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που της συστήθηκε ως λογιστής και την έπεισε ότι επίκειται άμεση αλλαγή νομίσματος, αντίστοιχη με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ, και ότι θα έπρεπε να αντικαταστήσει τα χαρτονομίσματα που είχε στην κατοχή της.

Οι δράστες φέρονται να την κράτησαν στο τηλέφωνο για αρκετή ώρα, δίνοντάς της συνεχώς οδηγίες και πείθοντάς την ότι επρόκειτο για απολύτως νόμιμη και επείγουσα διαδικασία.

Στη συνέχεια, της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα που είχε στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε σακούλα, να κλείσει τα παράθυρα και να την αφήσει στην αυλή της οικίας της, όπου – όπως της ανέφεραν – θα περνούσε «αρμόδιο πρόσωπο» για την παραλαβή τους.

Η 86χρονη ακολούθησε τις οδηγίες, με αποτέλεσμα συνεργός των δραστών να παραλάβει τα χρήματα και να εξαφανιστεί.

Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

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