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12.08.2026 14:47

Διαμαντοπούλου κατά Τσίπρα για τα περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με ΝΔ: «Μπούρδες»

12.08.2026 14:47
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Με τη λέξη «μπούρδες» σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου τα σενάρια – ή τα ενδεχόμενα – περί μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, ουσιαστικά απαντώντας στις αιχμές που άφησε χθες (στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο in.gr) ο Αλέξης Τσίπρας (είχε πει ότι «αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές»).

Η γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε για τα όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός ότι «στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. […] Ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να αποδείξει ότι κάνει αντιπολίτευση και ο κόσμος να συγκρίνει αυτά που έχει πει ως τώρα, καθώς είναι πράγματα που έχει πει και προτείνει νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει παρουσιάσει κάτι δικό του».

Σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποίησε το ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε με ανακοίνωσή του ως «συμβιβασμένο Μαδούρο» και «διευθύνοντα σύμβουλο ολιγαρχών», η Ά. Διαμαντοπούλου απάντησε ότι ο Α. Τσίπρας ξεκίνησε να κάνει αντιπολίτευση μειώνοντας το ΠΑΣΟΚ και κάνοντας περισσότερη κριτική εναντίον του παρά στην κυβέρνηση. «Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την επίθεση να χρησιμοποιεί χριστιανική πρακτική γυρνώντας το άλλο μάγουλο» τόνισε.

Βγήκαν τα… μαχαίρια στην κεντροαριστερά…

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