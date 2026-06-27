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27.06.2026 12:00

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα»: 112 για τη δασική πυρκαγιά στη Βοιωτία – Μάχη με τις φλόγες και τον δυνατό αέρα

27.06.2026 12:00
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Μάχη με τη φωτιά, που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας, και τον δυνατό αέρα δίνουν οι πυροσβέστες.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Μέχρι στιγμής, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες και υποδομές. Ωστόσο πριν από λίγα λεπτά, όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα για ετοιμότητα από το 112.

Στην περιοχή σπεύδει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Στυλίδα

Παρά τους δυνατούς ανέμους, πυροσβέστες και εθελοντές κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Στυλίδα σε διάστημα μικρότερο των δύο ωρών.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Σύμφωνα με το lamiareport, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική βλάστηση και ελαιοπερίβολα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

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