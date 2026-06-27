«Παραμείνετε σε ετοιμότητα»: 112 για τη δασική πυρκαγιά στη Βοιωτία – Μάχη με τις φλόγες και τον δυνατό αέρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μάχη με τη φωτιά, που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας, και τον δυνατό αέρα δίνουν οι πυροσβέστες.
Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.
Μέχρι στιγμής, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες και υποδομές. Ωστόσο πριν από λίγα λεπτά, όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα για ετοιμότητα από το 112.
Στην περιοχή σπεύδει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Παρά τους δυνατούς ανέμους, πυροσβέστες και εθελοντές κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Στυλίδα σε διάστημα μικρότερο των δύο ωρών.
Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Σύμφωνα με το lamiareport, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική βλάστηση και ελαιοπερίβολα.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.
Διαβάστε επίσης:
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή η γυναίκα που τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου
Στυλίδα: «Μάχη» με τις φλόγες και τον δυνατό αέρα – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Τα νέα «κρυφά νησιά»: Οι 8 προορισμοί που κερδίζουν όσους εγκαταλείπουν Κυκλάδες και Σποράδες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.