«Παραμείνετε σε ετοιμότητα»: 112 για τη δασική πυρκαγιά στη Βοιωτία – Μάχη με τις φλόγες και τον δυνατό αέρα

Μάχη με τη φωτιά, που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας, και τον δυνατό αέρα δίνουν οι πυροσβέστες.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 51 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 51 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Μέχρι στιγμής, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες και υποδομές. Ωστόσο πριν από λίγα λεπτά, όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν μήνυμα για ετοιμότητα από το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Στην περιοχή σπεύδει κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Στυλίδα

Παρά τους δυνατούς ανέμους, πυροσβέστες και εθελοντές κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Στυλίδα σε διάστημα μικρότερο των δύο ωρών.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Σύμφωνα με το lamiareport, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική βλάστηση και ελαιοπερίβολα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παραλία Πελασγίας Φθιώτιδας. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

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