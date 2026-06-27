Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα: Καίει χαμηλή βλάστηση, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο στη μάχη με τις φλόγες

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα, σε χαμηλή βλάστηση στην Πελασγία της Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με το lamiareport, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική βλάστηση και ελαιοπερίβολα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που ευνοούν την εξέλιξή της και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στη μάχη και η Πολιτική Προστασία, ενώ συνδράμουν εθελοντικά κάτοικοι της περιοχής που έχουν ειδοποιηθεί να είναι σε ετοιμότητα.
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