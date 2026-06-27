Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα: Καίει χαμηλή βλάστηση, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο στη μάχη με τις φλόγες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, που εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα, σε χαμηλή βλάστηση στην Πελασγία της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το lamiareport, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική βλάστηση και ελαιοπερίβολα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που ευνοούν την εξέλιξή της και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παραλία Πελασγίας Φθιώτιδας. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Στη μάχη και η Πολιτική Προστασία, ενώ συνδράμουν εθελοντικά κάτοικοι της περιοχής που έχουν ειδοποιηθεί να είναι σε ετοιμότητα.

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα «κρυφά νησιά»: Οι 8 προορισμοί που κερδίζουν όσους εγκαταλείπουν Κυκλάδες και Σποράδες

Προσάραξη πλοίου στη Μήλο: Ολοκληρώθηκε ο υποβρύχιος έλεγχος – Συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του (Video)

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Ανήλικοι παρέσυραν και εγκατάλειψαν 36χρονη – Συνελήφθησαν και οι μητέρες τους













