Προσάραξη πλοίου στη Μήλο: Ολοκληρώθηκε ο υποβρύχιος έλεγχος – Συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του (Video)

Τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Κίσαμος», που προσάραξε σε αβαθή στη Μήλο, δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα.

Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν το πλοίο, που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα, υπέστη αιφνίδια απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακάουτ) και προσάραξε, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς από τους 1.246 επιβάτες και τα 108 μέλη του πληρώματος.

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ολοκληρώθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, που περιλάμβαναν και υποβρύχιο έλεγχο από δύτη, και το πλοίο κρίθηκε ασφαλές για να συνεχίσει το ταξίδι του.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν διαπιστώθηκε κάποια σοβαρή ζημιά, παρά μόνο επιφανειακές εκδορές.

Μετά την ολοκλήρωση των υποβρύχιων ελέγχων και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας, εκδόθηκε το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, επιτρέποντας στο «Κίσαμος» να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό του.

Οι επιβάτες παρέμειναν για αρκετές ώρες στο πλοίο, το οποίο ήταν ασφαλώς δεμένο στο λιμάνι του Αδάμαντα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις των αρμόδιων αρχών.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή.

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