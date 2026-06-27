ANEK Lines: Αποκαταστάθηκε η βλάβη του «Κίσσαμος» – Παραμένει στη Μήλο

Αποκατάσταθηκε η τεχνική βλάβη στο πλοίο «Κίσαμος», που προσάραξε σε αβαθή ύδατα, κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, μετά από μπλακ άουτ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΝΕΚ Lines, το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 03:10 τα ξημερώματα, λίγο μετά τον απόπλου του πλοίου από τη Μήλο, κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τον Πειραιά προς τα Χανιά.

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου, ενώ το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι του Αδάμαντα. Εκεί παραμένει ασφαλώς δεμένο, εν αναμονή της επιθεώρησης από τις αρμόδιες αρχές.

Στο πλοίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, οι οποίοι είναι όλοι ασφαλείς, σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα 27 Ιουνίου 2026 στις 03:10, το πλοίο Κίσσαμος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου.

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου.

Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο πλοίο επιβαίνουν 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος.

Η Εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη με νέα ανακοίνωση.

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