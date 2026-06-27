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27.06.2026 09:36

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Ανήλικοι παρέσυραν και εγκατάλειψαν 36χρονη – Συνελήφθησαν και οι μητέρες τους

27.06.2026 09:36
peripoliko_ekav
φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, περίπου στις 17:30, στην οδό Βίτσι στο Ηράκλειο, όταν δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, η μηχανή έπεσε πάνω σε 36χρονη πεζή, την οποία τραυμάτισε, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι εγκατέλειψαν το σημείο του ατυχήματος.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.

Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν λίγο αργότερα από τις αστυνομικές αρχές και συνελήφθησαν, ενώ τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα καθώς δεν είχαν δίπλωμα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Ηρακλείου.

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